Беларусь и Индия: сельскохозяйственная техника, фармацевтика, IT-сфера и легкая промышленность

Новости Беларуси. В продолжение – о еще одной стремительно развивающейся мировой экономике. По данным ряда зарубежных экспертов, она будет расти быстрее всех среди стран БРИКС, в ближайшие два года и вовсе может обогнать Китай по показателям экономического роста. Индия. Сегодня в больших перспективах этой страны уже никто не сомневается. В этой связи предстоящий официальный визит в Беларусь главы индийского государства сулит двум сторонам немало выгодных проектов.

Денис Пакалюк в столице Индии был шесть раз. Приворожила эта страна белорусского туриста своим колоритом. Несмотря на то, что между странами девять тысяч километров, у культурных ценностей, которые хранят историческую память народов, много общего. К примеру, белорусские колокольчики в Индии считают предметом, звон которых может рассказать все о владельце.

Денис Пакалюк:

У нас очень много таких предметов религиозного содержания, поэтому каждый из них является артефактом или талисманом, но важно еще, какую силу твоя вера дает этому, потому что это может быть просто предмет, а может быть предмет, у которого ты будешь черпать силу.

А что касается более предметного сходства, то в 2011 году по совместной договоренности в столице Индии (Дели) и Минске были открыты научно-технические центры. С этого момента ученые обмениваются не только опытом. Совместные разработки в сельском хозяйстве и тяжелой промышленности уже поставлены на поток.

Александр Солодков, заместитель директора Республиканской научно-технической библиотеки Беларуси:

Программа развития сельского хозяйства, которая объявлена еще Индирой Ганди, очень нуждается в белорусской сельскохозяйственной технике. В первую очередь в тракторах. Я думаю, что эти практические шаги послужат возрастанию товарооборота между нашими странами.

Индия – аграрно-индустриальная страна. Ее экономика занимает одну из лидирующих позиций в мире. Активно развиваются такие сферы, как информационные технологии, легкая промышленность, наука и фармацевтика.

Уже в 2015 году в Беларуси появится и первое совместное предприятие по выпуску лекарств. В планах – запуск и новой линии препаратов, которые будут помогать больным с ВИЧ.

Юрий Андреев, заместитель директора по производству фармацевтической компании:

В рамках сотрудничества Республики Беларусь с Республикой Индия наша компания осуществляет проект по локализации производства АРВ-препаратов на территории Республики Беларусь. Перспективный план сотрудничества наших компаний предполагает развитие технологической цепочки производства по полному циклу.

Что касается IT-сферы, то здесь более, чем партнерские отношения.

В 2012 году в Минске открыли центр по подготовке программистов. Только за последние три года свыше 200 специалистов прошли переобучение и стажировку.

Также центр стал основой для реализации еще одного глобального проекта.

Очередным этапом развития двусторонних отношений станет уникальный проект. В Минске создадут Центр исследований в области новейших технологий. Говоря простым языком, ученые из Беларуси и Индии объединятся для того, чтобы составить конкуренцию ведущим мировым производителям в сфере машиностроения, тяжелой промышленности и космических технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.