Визит Александра Лукашенко и белорусской делегации в Пакистан: Подписаны контракты на общую сумму в $60 млн

Новости Беларуси. Минск и Исламабад берут новую планку в сотрудничестве. Об этом договорились во время переговоров на высшем уровне в ходе официального визита Александра Лукашенко в Пакистан. А фундаментом для этого диалога стал целый портфель контрактов, подписанных во время бизнес-форума. Из Исламабада передает корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Столица Пакистана — небольшая. Здесь живет около миллиона человек. Исламабад называют городом чиновников и посольских работников. Для сравнения, в портовом городе Карачи живет 13 миллионов жителей. Вообще, эта страна считается шестой по численности населения в мире. Для Беларуси открывается рынок почти в 190 миллионов человек.

Первое, что чувствуется по приезде в Пакистан — субтропический зной. В это время особенно печет — температура под сорок. То, что белорусского президента в Пакистане ждали, заметно сразу. Приветственные плакаты и национальные флаги стран на всех улицах Исламабада. Не случайно рядом с фото президентов изображение премьера страны. Наваз Шариф считается самым влиятельным политиком в государстве. Премьер лично встречал Александра Лукашенко у трапа самолета.

Перемещаться по дорогам Исламабада непривычно – движение в городе левостороннее. Вот такой английский след, ведь государство сформировалось в 1947 году после распада Британской Индии.

Еще более экзотично для белорусского глаза смотрятся грузовики и автобусы. Пестрые машины с резьбой на козырьках – подобное оформление стало традицией еще с 20-х годов прошлого века.

Кстати, именно машиностроение пока остается ключевой сферой для сотрудничества. Рынок Пакистана перспективен для поставок всей линейки машин — от грузовиков до специальной техники.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкадор» - управляющая компания холдинга»:

Не только для дорожно-строительной техники, которую мы выпускаем, но и для сельскохозяйственной, коммунальной техники здесь есть возможности, чтобы продавать машины. Но мы сегодня говорим не только о продаже машин. Мы говорим о создании сборочного производства в этой стране. У нас, слава Богу, есть хороший партнер, который нашу идею разделяет и готов выступить с этой стороны участником этого проекта.

Если создание совместного производства по выпуску спецтехники в городе Лахор еще только в планах, то пилотный проект по производству тракторов уже стартовал. На юге страны с конвейера белорусско-пакистанского совместного производства сошел первый экземпляр.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Специфика здесь – простота и надежность. Для начала мы отработаем этот рынок, а в дальнейшем в бизнес-плане предусмотрена экспортная составляющая в Афганистан и другие страны. Поставлена задача расширить наше присутствие на рынке Пакистана, в том числе централизовать поставку тракторов с целью улучшения сервисно-гарантийного обслуживания. Потому что сейчас без этого осваивать рынки практически не возможно.

Кстати, тракторы из Беларуси работают в южной Азии еще с середины прошлого века. Сегодня действует 11 дилеров. Бизнесмен Раза Фекта закупает сельхозмашины сегодня, как это делал его отец пятьдесят лет назад.

Раза Фекта, глава группы компаний:

В Пакистане активно развивается сельское хозяйство. Нам нужно все больше и больше техники. Белорусские тракторы уже есть на нашем рынке. Для этого мы приложили много усилий. Тракторы хорошо себя зарекомендовали. Это отличная техника для выполнения различных задач.

Примерно половина жителей Пакистана занята в сельском хозяйстве. Выращивают рис, пшеницу, хлопок. Для себя и на экспорт. Без машин тут как без рук. Продажи техники подтягивают и шинников. О поставках договорилось бобруйское предприятие.

Алексей Яковлев, генеральный директор ОАО «Белшина»:

Мы из года в год наращиваем объемы поставок. В первую очередь, сельскохозяйственных шин. Также сегодня, когда мы благодаря реконструкции получили новую линейку грузовых шин, мы пробуем сюда поставлять также и грузовые шины.

Пакистан входит в пятерку мировых экспортеров хлопка. Здесь очень развита текстильная промышленность. Легпром заключил меморандум о сотрудничестве с крупнейшим регионом страны Пенджаб.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Текстильная отрасль действительно у них очень развита. Это, конечно, благодаря присутствию когда-то здесь Англии. Они им оставили очень хорошее наследство. Имея собственную сырьевую базу, которую они развивают очень активно, стоит сказать, что почти 2/3 экспорта – это текстильная промышленность. Поэтому и нам есть чему поучиться, и они к нам приезжали. И они проявили интерес. Мы будем сотрудничать, в том числе получая от них продукцию и поставляя свою. Такие наработки у нас есть. Нам будут поставлять пряжу, а Барановичи будут поставлять суровые полотна.

Рауф Ахмад Шах — топ-менеджер крупного текстильного производства. Офисы компании по всему миру. В Новополоцке закупает синтетические волокна. С ними материал получается прочнее и меньше мнется. Как раз в эти дин подписан контракт на поставку.

Рауф Ахмад Шах, директор по развитию бизнеса компании по производству текстильной продукции:

Между странами установились дружественные отношения. Мы должны здесь поговорить, чтобы знать, какие возможности для сотрудничества есть у Беларуси и Пакистана. Нам очень нравится работать с белорусскими бизнесменами – все прозрачно и честно.

Алексей Жигунов, начальник управления реализации продукции химического производства ОАО «Нафтан»:

На сегодняшний день у нас подписаны контракты с тремя крупными компаниями на поставку нашей продукции общей стоимостью 3,5 миллиона долларов до конца этого года.

Легпром имеет большое значение для южноазиатского государства. Даже президент Мамнун Хусейн когда-то начинал свою карьеру в семейном текстильном бизнесе. Общий язык нашли руководители обувных предприятий. Подписан контракт на поставку комплектующих.

Юрий Суманеев, генеральный директор СООО «Белвест»:

В Пакистане достаточно много населения и много занятых в легкой промышленности. Поэтому качественный недорогой труд имеет смысл использовать, в том числе, в цепочке создания ценностей. Компания предложила создать совместное предприятие на территории Пакистана для того, чтобы вместе участвовать в создании обуви и продвижении ее на наши рынки. Здесь, в принципе, очень качественные товары для легкой промышленности. Имеет смысл их включать в наши производственные цепочки, чтобы не отдавать наши рынки сбыта.

Всю неделю в Исламабде шли очень активные белорусско-пакистанские переговоры. Чтобы бизнесменам и предприятиям было проще, решено создать деловой совет. Нынешняя сумму контрактов приблизилась к 60 миллионам долларов.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Конкуренция очень жесткая. Мы постоянно видим рядом партнеров из Европы. Постоянно присутствуют немецкие бизнесмены, французы, Китай. Поэтому надо всегда показывать, в чем преимущество нашей продукции по сравнению с продукцией наших потенциальных конкурентов. Рынок перспективный. Мы уже неоднократно говорили, 200 миллионов населения в этой стране. Сегодня по покупательской способности страна занимает двадцать седьмое место в мире. Это аналитики Всемирного банка говорят. Прогноз, что к 2050 году эта стран будет пятнадцатой экономикой мира. Поэтому не присутствовать здесь было бы неправильно.

Военные конфликты и активность исламистского движения развитию страны не помогали. Но сегодня Пакистан активно модернизирует не только сельское хозяйство, но и промышленность.

Чувствуется в стране влияние американского капитала. Но постепенно и другие инвесторы приходят в страну. Так, Китай вложит в ближайшее время больше 40 миллиардов долларов в инфраструктуру и энергетику. Выстраивать намерены китайско-пакистанский экономический коридор. Беларусь может вписаться в треугольник Минск-Исламабад-Пекин. Один из проектов возможен в нефтегазовом секторе.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Пакистанская сторона выразила заинтересованность в проведение геологоразведочных работ, в работах по сейсмотехнике, бурению. Данные вопросы будут прорабатываться специалистами «Беларуснефти».

Хоть и существуют между странами дипотношения уже 20 лет, оживились контакты только после открытия нашего посольства в ноябре прошлого года. О том, что Беларусь намерена прийти в Пакистан всерьез и надолго, говорил Александр Лукашенко на встрече с президентом Мамнуном Хусейном. Протоколом были предусмотрены переговоры в резиденции Айван-е-Садр. Она располагается в правительственном квартале столицы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас очень эффективно развиваются отношения с вами. У нас нет никаких практически проблем в сфере политики. Что касается экономики, здесь нам надо серьезно поработать.

Как продвинуть общую экономику, говорили на переговорах в резиденции премьера.

Глава правительства сегодня стоит во главе политической партии исламской республики – Пакистанской мусульманской лиги. И, по сути, считается ключевой фигурой в стране. Александр Лукашенко пригласил премьера приехать в Минск. Двери в Беларуси открыты и для прихода пакистанского бизнеса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы встречались с руководителем Китая Си Цзиньпином и в торжественной обстановке открыли технологический парк под Минском. Мы приглашаем и ваши компании принять участие в создании своих производств в этом технологическом парке. Мы для этого создадим вам необходимые условия. Налоговые льготы там беспрецедентны.

И мы, господин премьер-министр, будем особо заинтересована в том, чтобы вы, придя в Беларусь, создали у нас современные швейные, текстильные производства. У нас есть для этого очень хорошая база. И мы готовы к созданию с вами в центре Европы совместных производств. Ваша продукция с этих предприятий, наша совместная продукция будет пользоваться огромным спросом. Это тот товар, которого сегодня не хватает на пространстве бывшего Советского Союза, и мы его завозим из разных стран. Думаю, что ваша продукция будет конкурентна и на европейском рынке.

На конец лета намечена встреча созданного делового совета и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В ближайших планах — открытие посольства Пакистана в Минске.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы в Беларуси воспринимаем Пакистан, уважаемый премьер-министр, вашу прекрасную страну как одного из лидеров мусульманского мира. Это непорядок, если такая страна не представлена в центре Европы. В этой связи мы договорились о строительстве здания посольства Республики Пакистан в Беларуси.

Миан Мухаммад Наваз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

Мы придаем важное значение развитию двусторонних отношений. У нас состоялись продуктивные переговоры. Мы обсудили взаимодействие в самых разных областях, в том числе в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, образовании и культуре. У нас достигнуты договоренности в реализации новых инициатив.

Политики скрепили подписями Декларацию белорусско-пакистанского партнерства. Базой для двух стран станет пакет из 20 подписанных соглашений и меморандумов. Договорились о сотрудничестве в промышленности, науке, образовании, военно-технической и информационной сфере. Главное, чтобы меморандумы, в конце концов, превратились в контракты.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Экономика будет двигаться только тогда, когда страны и народы будут понимать лучше друг друга.

Было заметно, что переговоры с премьером прошли в теплой обстановке. Виделись впервые, но общались, как друзья.

Во время официальных визитов принято посещать знаковые места. В исламской республике это парк Шакарпариан. Именно здесь находится монумент Пакистана и музей истории государства. В истории этой стране не обошлось без военных конфликтов, поэтому в книге почетных гостей белорусский президент оставил запись, особо подчеркнув значение мирной жизни.

В Пакистане заведено, что главы государств, посещавшие страну, оставляют свой след – высаживают деревья в национальном парке. Как символ дружбы. Традиции последовал и белорусский президент. Дерево, посаженное здесь Александром Лукашенко, стало 125-м в этой аллее.

Чтобы магнолия прижилась, почву обильно полили. Впрочем, хорошая почва по итогам официального визита теперь есть и для Беларуси и Пакистана.