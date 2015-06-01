Александр Лукашенко: Ситуация на валютном рынке у нас стабилизирована

Новости Беларуси. Ситуация на внутреннем валютном рынке и с ценами спокойная и управляемая. Положение дел в экономике обсудили 1 июня у главы государства. Президент принял с докладом премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многом на белорусской экономике сказались внешние факторы. Среди них падение цен на нефть, падение курса российского рубля, снижение спроса у ключевых торговых партнёров. В итоге, к новым условиям правительству и Нацбанку пришлось адаптировать бюджет, банковскую систему, реальный сектор экономики.

Сегодня глава государства также обратил внимание на то, что систематическую поддержку Беларуси сейчас оказывает Россия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На валютном рынке у нас стабилизировано. Если раньше мы «выбрасывали»валюту, «жгли» ее золотовалютные резервы, то сегодня мы пополняем золотовалютные резервы. Юридические и физические лица продают валюту. Это процесс хороший. Но я хотел, чтобы вы мне доложили, что же в это время происходит в экономике. Потому что такая наша монетарная, валютная политика ведь никому не нужна, если нет развития экономики. Это естественно. Но это не значит, что мы должны отойти от жесткой политики. Здесь же все предельно понятно. Мы, как экономисты, это понимаем: деньги взяли – деньги вернули, деньги кредитуем под нормальный проект, продукция будет произведена – будет реализована. Если этого нет – денег нет. Если у тебя завтра что-то будет, ты с кем-то контракт заключил, мы договорились, то под этот контракт мы тебе дадим, одолжим даже под оборотные средства деньги. Но на небольшой строк. То есть элементы нормальные, естественные. Тут выдумывать ничего не надо, мы от этого отходить не должны.

Я когда-то предупреждал и вас, министров, и руководителей о том, что у нас на то, чтобы «зарядить», а потом выстрелить в конце августа – начале сентября осталось всего два месяца. Мы не можем людей оставить без работы. В противном случае людям и государство такое не надо.

Далее. Мы в контакте с Российской Федерацией. Спасибо, они нас практически всегда поддерживают, если видят, что мы сами там не можем справиться по объективным причинам, читай, по причинам российским. Мы потеряли почти $3 млрд на сегодняшний день из-за обвала рынка в Российской Федерации, санкций, эмбарго и так далее. Мы обратились к ним, что надо как-то вместе из этой ситуации выходить, и на союзном Совмине, и на других мероприятиях. Они согласились. Вы вели переговоры и с Медведевым, встречались в рамках Евразийского экономического союза. Хотелось бы, что бы вы мне доложили, что там у нас происходит.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В декабре прошлого года правительством и Национальным банком были реализованы вынужденные жёсткие меры, которые позволили адаптировать нашу экономику к существованию в новых условиях. Если вы помните прогноз социально-экономического развития, то предполагалось, что у нас цены на нефть будут $83 за баррель, российский курс будет 43 рубля за доллар. Эти цифры очень заметно отличались в течение первого квартала. Сегодняшняя ситуация немножко улучшается.

Кроме того, затронули на встрече и тему заготовки кормов. В ближайшее время Александр Лукашенко планирует лично проинспектировать ход кормоуборочной кампании в республике.