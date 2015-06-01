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Всемирный банк рассчитывает увеличить инвестиционный портфель проектов в Беларуси более чем до $1 млрд

01 июня 2015 10:57
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Новости Беларуси. Сумма инвестиционного портфеля от Всемирного банка в нашей стране превысит миллиард долларов. Об этом директор отдела Беларуси, Молдовы и Украины Чимяо Фан сообщил 1 июня в ходе встречи с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.

Стороны обсудили ряд совместных проектов на следующий бюджетный год, который стартует 1 июля.

Это модернизация образования, повышение конкурентоспособности белорусской экономики и усовершенствование системы управления финансами.

Чимяо Фан также отметил, что отношения между Всемирным Банком и Беларусью уже вышли на высокий уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Экономика # Беларусь-Всемирный банк

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