Всемирный банк рассчитывает увеличить инвестиционный портфель проектов в Беларуси более чем до $1 млрд

Новости Беларуси. Сумма инвестиционного портфеля от Всемирного банка в нашей стране превысит миллиард долларов. Об этом директор отдела Беларуси, Молдовы и Украины Чимяо Фан сообщил 1 июня в ходе встречи с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.

Стороны обсудили ряд совместных проектов на следующий бюджетный год, который стартует 1 июля.

Это модернизация образования, повышение конкурентоспособности белорусской экономики и усовершенствование системы управления финансами.

Чимяо Фан также отметил, что отношения между Всемирным Банком и Беларусью уже вышли на высокий уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.