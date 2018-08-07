Беларусь и Индия обсудят реализацию совместного проекта по выпуску новейших лекарственных препаратов

Новости Беларуси. Беларусь и Индия активно развивают сотрудничество в области фармацевтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Индия активно развивают сотрудничество в области фармацевтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 августа в Совете Республики стороны обсудят реализацию крупного совместного проекта по выпуску новейших лекарственных препаратов. Для это в страну прибыла делегация индийской транснациональной компании Ципла Лимитед во главе с ее руководителем Юсуфом Хамидом.
В частности, речь пойдет о строительстве научно-технологического центра на базе одного из белорусских предприятий. Ожидается, что выпуск лекарств здесь будет организован по полному циклу – от научной идеи до производства.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Я оцениваю этот проект и наше сотрудничество очень положительно. Компания приходит с абсолютно новыми препаратами. Они признаны в мире. Если нам сейчас продвигать свои препараты, свои разработки нам надо проводить сертификацию, доклинику, клинику, то есть доказывать их преимущество, то преимущество для этих препаратов не надо доказывать.
Накануне в Минске состоялась церемония закладки первого камня в основание будущего центра. Участие в ней принял и сам Юсуф Хамид. Уже известно, что глава индийского фармацевтического гиганта инвестирует в этот проект один миллион долларов. Завершить строительство объекта планируют к апрелю 2020 года.