Беларусь и Индия обсудят реализацию совместного проекта по выпуску новейших лекарственных препаратов

Новости Беларуси. Беларусь и Индия активно развивают сотрудничество в области фармацевтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 августа в Совете Республики стороны обсудят реализацию крупного совместного проекта по выпуску новейших лекарственных препаратов. Для это в страну прибыла делегация индийской транснациональной компании Ципла Лимитед во главе с ее руководителем Юсуфом Хамидом.

В частности, речь пойдет о строительстве научно-технологического центра на базе одного из белорусских предприятий. Ожидается, что выпуск лекарств здесь будет организован по полному циклу – от научной идеи до производства.