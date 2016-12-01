Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан пролонгировали контракты по совместному производству самосвалов и тракторов. В следующем году МАЗ поставит на конвейер Гянджинского завода 350 машинокомплектов, а МТЗ – полторы тысячи – для отверточной сборки. В общей сложности компании планируют на троих выпускать в Азербайджане до 2 тысяч единиц техники ежегодно.

Двухсторонняя комиссия по экономическому сотрудничеству прогнозирует расширение сборочных конвейеров, в том числе за счет выпуска пассажирской и строительной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.