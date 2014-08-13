Новости Беларуси. Беларусь готова увеличить поставки продовольствия в Россию. Об этом заявил журналистам вице-премьер нашей страны Михаил Русый по итогам переговоров с российским коллегой Аркадием Дворковичем. Встреча проходила в Москве. Объемы поставок определят в течение ближайших дней.

Поставки молочной продукции могут быть увеличены практически в полтора раза, мясных полуфабрикатов – до 40%, а экспорт картофеля и вовсе может возрасти вдвое.

В 2014 году хороший урожай и условия хранения позволяют это сделать.

Белорусская сторона заверила своего восточного партнера в том, что не допустит реэкспорта через свою территорию продовольственных товаров, запрещенных к ввозу Россией

Яна Шипко, СТВ:

Когда антироссийские санкции срикошетили по Западной Европе продовольственным эмбарго, стало понятно: для тех, кто закручивает санкционную спираль, ее последний виток отнюдь невыгоден. Пока западные аналитики подсчитывают убытки от введенных Россией контр-санкций, фермеры ломают голову, что делать с излишками продукции, предназначавшейся на экспорт, в Москве идет активная рокировка поставщиков. И один из самых основных альтернативных импортеров, конечно, Беларусь.

Потери для экономик, попавших под санкции стран, будут весьма ощутимы, например, Польша на яблочном экспорте по некоторым подсчетам потеряет до $500 млн. Для Финляндии Россия был третьим по размеру экспортным рынком, у Норвегии под запрещенные категории для экспорта попало 80% морепродуктов. Пока оказавшиеся в черном списке импортеры озабочены поиском новых рынков сбыта, занять освободившиеся ниши на российском продовольственном рынке уже спешат поставщики со всего мира. Если есть смысл закупать больше аргентинского мяса, а фрукты завозить из Азербайджана, Марокко или Египта, то не все продукты нужно вести издалека.

Владимир Посаженников, министр потребительского рынка и услуг Московской области:

В первую очередь, конечно, это мясо-молочная продукция, которая достаточно известна не только жителям московского региона, но и везде в России. Пользуется огромной популярностью. Сейчас мы будем решать, что еще мы можем, в каких вопросах найти взаимовыгодное сотрудничество с точки зрения наполнения ассортиментной матрицы наших магазинов. Я с большой долей оптимизма отношусь к тому, что у нас будут белорусские поставщики, потому что качество белорусских товаров действительно впечатляет.

Детально вопросы поставок белорусских товаров наша делегация обсуждала на встрече с представителями торговых сетей Москвы.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы просчитали все возможные источники, откуда перераспределить направления, договорились, что мы подкорректируем балансы по целому ряду направлений.

Тем временем в московских магазинах проблем с ассортиментом не ощущается. Здесь уже увеличиваются заказы на белорусские продукты питания.

Иван Токовой, директор магазина:

50% нашего магазина состоит из белорусских товаров. Большим спросом пользуется мясные и кондитерские продукты. Люди выбирают этот товар, потому что считают его качественным.

Покупатели с качеством нашей продукции знакомы. Кто один раз попробовал, тот постоянно приходит за белорусскими колбасами и молочкой. Если на прилавках товаров с пометкой «Сделано в Беларуси» прибавиться, будут только за.

Посетитель магазина в Москве:

Как у нас делается кое-что знаю, потому что сам работал. Белорусская вроде нормально. В основном молочная продукция, мясная и алкогольная.

Продавец магазина:

Спрос большой на белорусскую продукцию. Качество хорошее, людям нравится.

Расширять поставки белорусской продукции рассчитывают на перспективу. После отмены эмбарго, пока введенного на год, белорусские товары сохранят позиции на российском рынке. В России тем временем надеются, что эмбарго даст импульс и для развития местных хозяйств, а на полках магазинов, благодаря такому импортозамещению, станет больше натуральных продуктов. В российских соцсетях появились движение с пометками «ешь свое».

Накануне в Минске состоялась встреча руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Леонида Зайца с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. По словам последнего, Россия видит большой потенциал Беларуси в увеличении поставок сыров.

Готовность значительно расширить ассортимент продовольствия, поставляемого в Российскую Федерацию, подтвердил и Леонид Заяц. В частности, речь идет о кондитерских и макаронных изделиях, овощах, бакалее, и, разумеется, мясомолочной продукции.

Кроме того, белорусская сторона заверила своего восточного партнера в том, что не допустит реэкспорта через свою территорию продовольственных товаров, запрещенных к ввозу Россией. Таким образом, Беларусь полностью поддерживает желание соседей защитить свой внутренний рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.