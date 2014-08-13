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Ставка рефинансирования в Беларуси с 13 августа снижена до 20% годовых

13 августа 2014 07:24
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Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования. С 13 августа показатель, от которого зависят проценты по вкладам и многие платежи по кредитам, составит 20% годовых.

С начала года это уже четвертое по счету изменение ставки рефинансирования. Предыдущий раз она снижалась в июле на 1 пункт до 20,5% годовых.

Нынешнее сокращение основано на благоприятных тенденциях в денежно-кредитной сфере страны. Так, на внутреннем валютном рынке предложение иностранной валюты превышает спрос на нее, а в банках становится больше рублевых вкладов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Ставка рефинансирования в Беларуси

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