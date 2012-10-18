Беларусь готова принять участие в модернизации кубинской экономики

Новости Беларуси. 18 октября президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя Совета Министров Кубы Марино Мурильо.

Визит заместителя председателя Совета Министров Кубы Марино Мурильо направлен на развитие договоренностей между главами двух государств. Кубинскую делегацию, в частности, интересует реформирование белорусской экономики и возможное внедрение передового опыта у себя на родине. Высокий потенциал взаимодействия также находится в сфере нефтепереработки, поставок сельхозтехники и производства лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я знаю, что руководство Кубы заинтересовалось направлениями развития и системой реформирования нашей экономики. И я обещал Раулю, что мы от друзей ничего не скрываем, покажем и расскажем все, что мы делаем в Беларуси. И если вам то или иное направление будет интересно, мы обязательно будем участвовать в реализации его на кубинской территории по аналогии с Венесуэлой.

Наше общее согласие было, для того чтобы модернизировать сельское хозяйство, у Кубы имеются огромные ресурсы. Это не менее 1,5 миллиардов долларов, которые Куба тратит на импорт продуктов питания и всего другого, что связано с развитием сельского хозяйства. Думаю, что сокращение этой суммы на две сотни миллионов долларов каждый год и их замещение производством соответствующих товаров на Кубе было бы хорошим источником финансирования.

Куба - богатейшее государство с точки зрения развития здравоохранения, производства лекарственных препаратов. Мы сегодня разработали и реализовываем подобную программу, и нам ваш опыт крайне необходим.

Марино Мурильо, заместитель председателя Совета Министров Республики Куба:

Вопросы трансформирования белорусской экономики и белорусского общества для нас представляют большой интерес. Уверен, что в ближайшие годы мы сможем поддерживать контакт на уровне министерств, специалистов.

Мы должны еще поработать над тем, чтобы найти взаимовыгодные сферы двустороннего сотрудничества и выйти на реализацию конкретных проектов.

О том, что Куба намерена использовать белорусский опыт трансформации экономики, Марино Мурильо заявил и на встрече в белорусском правительстве. Премьер-министр Михаил Мясникович в свою очередь подчеркнул, что двум странам целесообразно более активно торговать, вкладывать инвестиции в развитие экономики и реализовывать продукцию на рынках третьих стран.

Куба является важным торговым партнером Беларуси в Латинской Америке. Основу белорусских поставок в эту страну составляет сложнотехническая продукция. По итогам 2012 года товарооборот превысит сто миллионов долларов, увеличившись за год более чем втрое.