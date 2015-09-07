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Беларусь готова к открытому сотрудничеству с Индией по всем направлениям

07 сентября 2015 14:04
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Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, встречаясь с министром торговли и промышленности этой южно-азиатской страны (Нирмалой Ситхараман), а также чрезвычайным и полномочным послом Индии в Беларуси.

Манодж Кумар Бхарти завершает свою дипломатическую миссию в Минске. Торговля и экономика — фундамент любых отношений — подчеркнул Президент. Поэтому от работы ключевых министерств и будет зависеть насколько успешно будет развиваться диалог по всем направлениям. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что Индия является дружественной для Беларуси страной еще с советских времен, и сейчас эти отношения, которые складывались десятилетиями, развиваются и крепнут.

В минувшем году страны наторговали всего на 400 миллионов долларов. И потенциал для роста огромный. Поэтому речь шла о конкретных векторах более активного сотрудничества, в частности, в промышленности, машиностроении, фармацевтике, IT-технологиях, образовании, калийной сфере. Так индийские компании готовы не только покупать наши удобрения, но и инвестировать в белорусскую калийную отрасль.

Александр Лукашенко:
Мы хорошо провели переговоры и о многом договорились. Думаю, что ваш визит будет ценен тем, что мы начнем реализовывать эти договоренности на практике
Фундаментом любых отношений являются торговля и экономика. Торгово-экономические связи - это основа наших взаимоотношений, и насколько активно будут взаимодействовать ключевые министерства Беларуси и Индии, настолько успешными будут двусторонние отношения по всем направлениям.

Нирмала Ситхараман:
Беларусь как часть СССР активно сотрудничала с Индией. Визит нашего президента в Беларусь надолго останется у нас в памяти. Глава нашего государства объявил Беларусь страной со свободным рынком и это было хорошо вопринято. Индия выделила Беларуси кредитную линию в 100 млн долларов. Мы надеемся, что мы найдем проекты для использования этой кредитной линии.

На новый уровень сотрудничества страны вышли после недавнего визита Президента Индии в нашу страну, в ходе которого был подписан ряд документов. Они касались налоговой, финансовой сферы, стандартизации и информационной поддержки. Также стороны утвердили дорожную карту, в которой определены конкретные шаги дальнейшего взаимодействия. Этот документ сфокусирован на экономическом, инвестиционном партнерстве, а также сотрудничестве в сфере технологий.

# Экономика # Александр Лукашенко # Беларусь-Индия

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