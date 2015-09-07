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В Минске 7 сентября с визитом - представительная делегация из Индии

07 сентября 2015 08:59
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Новости Беларуси. На вторую половину дня запланированы переговоры министра торговли и промышленности Индии с председателем Совета Республики  Беларуси.

На новый уровень сотрудничества страны вышли после недавнего визит Президента Индии в нашу страну, в ходе которого был подписан ряд документов. Они касались налоговой, финансовой сферы, стандартизации и информационной поддержки. Также стороны утвердили дорожную карту, в которой определены конкретные шаги дальнейшего взаимодействия. Этот документ сфокусирован на экономическом, инвестиционном партнерстве, а также сотрудничестве в сфере технологий.

# Экономика # Беларусь-Индия

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