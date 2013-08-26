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Беларусь будет поставлять в Кемерово мясо-молочную продукцию с высокой добавочной стоимостью

26 августа 2013 18:07
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Новости Беларуси. Беларусь будет поставлять в Кемерово мясо-молочную продукцию с высокой добавочной стоимостью – сгущенное молоко, сыры и колбасы.  Договоренность об этом была достигнута во время визита белорусской делегации во главе с вице-премьером Анатолием Калининым в этот российский регион.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев публично поблагодарил Беларусь за реальный вклад в развитие экономического сотрудничества и безупречную деловую репутацию.

Кроме того, стороны договорились, что на угольном разрезе «Черниговец» протестируют первый образец эксклюзивной техники – самый большой самосвал в мире, БелАЗ, грузоподъемностью в 450 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
А также белорусы, помня наказ и потребности шахтеров, в этом году выпустили  БелАЗ грузоподъемностью в 450 тонн, который будет в самое ближайшее время поставлен к вам сюда, и он будет востребован на угольных разрезах и даст возможность еще более эффективно, результативно работать.

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области:
Можно долго рассказывать про Таможенные союзы. Но когда в Кузбасс приезжает  вице-премьер с такой солидной делегацией – вот реальные дела! И у нас же совместные предприятия с СДС (сибирский деловой союз) в основном работают, спасибо им огромное. И на машины выходят, и на трамваи. Вот они, реальные дела! И они здесь! Вот если так будет, то и будут вместе Россия и Беларусь. И будут они вместе. Это зависит от нас. За совместные предприятия  особо Вам спасибо!

 

# Экономика # Международное сотрудничество # Анатолий Калинин # Беларусь-Россия # Аман Тулеев

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