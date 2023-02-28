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Предприятия Беларуси заключили контракты на 4 млн долларов на выставке GulFood в Дубае

28 февраля 2023 16:01
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Контракты на 4 миллиона долларов заключили белорусские предприятия на самой популярной в мире выставке продуктов питания и напитков GulFood в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На престижной международной площадке Беларусь восьмой год подряд представляла продукцию ведущих перерабатывающих предприятий страны.

Предприятия Беларуси заключили контракты на 4 млн долларов на выставке GulFood в Дубае-1

Подписанные контракты на поставку молочных консервов, сухого и сгущенного молока исчисляются сотнями тонн и тысячами долларов экспортной выручки. В экспозиции был представлен широкий ассортимент товаров: от полуфабрикатов и консервов до протеиновых конфет без сахара. Укрепили свои позиции на рынках других стран и подтвердили высокое качество продукции представители 12 белорусских предприятий.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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