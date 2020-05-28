Новости Беларуси. BeCloud запустил тестовую зону 5G с максимальной для Беларуси скоростью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность тестовой сети пятого поколения в том, что она работает в двух частотных диапазонах – 3 500 МГц и 2 600 МГц. Задействование последней позволяет сохранить скорость передачи данных и широту распространения сигнала на очень высоком уровне.

Важно, что beCloud первым в СНГ начал использование диапазона 2 600 МГц для совместного пользования технологиями 4G и 5G. Такой подход позволяет существенно сократить сроки и затраты на развертывание сетей пятого поколения. Особую актуальность сегодня технология будет иметь для телемедицины и дистанционного образования.