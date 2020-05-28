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BeCloud запустил тестовую зону 5G с максимальной для Беларуси скоростью

28 мая 2020 15:08
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Новости Беларуси. BeCloud запустил тестовую зону 5G с максимальной для Беларуси скоростью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность тестовой сети пятого поколения в том, что она работает в двух частотных диапазонах – 3 500 МГц и 2 600 МГц. Задействование последней позволяет сохранить скорость передачи данных и широту распространения сигнала на очень высоком уровне.

Важно, что beCloud первым в СНГ начал использование диапазона 2 600 МГц для совместного пользования технологиями 4G и 5G. Такой подход позволяет существенно сократить сроки и затраты на развертывание сетей пятого поколения. Особую актуальность сегодня технология будет иметь для телемедицины и дистанционного образования.

BeCloud запустил тестовую зону 5G с максимальной для Беларуси скоростью-1

Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:
Один из ключевых вопросов связи – это ее доступность в плане стоимости услуг, потому что услуги должны иметь хороший социальный эффект. Связь пятого поколения востребована также в медицине, дистанционном образовании, промышленности, сельском хозяйстве. На текущий момент мы обладаем всеми необходимыми компетенциями и знаниями для того, чтобы приступить к полноценному строительству сети и охватывать столицу и областные центры.

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# It-технологии # Экономика # Олег Седельник # Наталья Надольская # Фотофакт

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