Александр Лукашенко: «Я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает»

Глава государства потребовал от Управляющего поддержать людей и трудовые коллективы с учетом непростых условий, вызванных коронавирусом. При этом Президент подчеркнул: «Так следует поступать повсеместно, пока в мире не восстановится экономика».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

110 предприятий. Не у каждого министра столько предприятий. Это люди, это трудовые коллективы, это тысячи людей, которые себя позиционируют с Президентом в том числе. Поэтому какова ситуация, какие более настораживают предприятия и тенденции негативные?

Потому что я встречался с руководителями заповедников наших. Они просьбы высказывают где-то поддержать. Не всех поддержать, а часть людей, которые в силу того, что экономика остановилась, границы закрыли и туристические не те потоки и так далее (я тебе направлял эти письма).

Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять людей. Управление делами – это и бог велел, чтобы тут не было никаких проблем. Поэтому что можно. И нужно поддержать их хотя бы пару месяцев, пока восстановится экономика в мире. Это не от нас зависит. Но я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает и у соседей, и у России, и так далее. Люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, их поддержать, трудовые коллективы.