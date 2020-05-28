Новости экономики за 28.05.2020

Новости Беларуси. Какие рейтинги для белорусских госбанков озвучило международное агентство Fitch? Почему так значим для страны запуск тестовой зоны 5G? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

BeCloud запустил тестовую зону 5G с максимальной для Беларуси скоростью

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПРИЗЫВАЕТ ВЕРНУТЬ ЛЮДЕЙ НА РАБОЧИЕ МЕСТА

С начала пандемии коронавируса каждый шестой молодой человек в мире лишился работы, у остальных трудовой день сократился в среднем на 23 %. Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер призвал правительства стран срочно принять меры, чтобы восстановить экономику и вернуть людей на рабочие места.