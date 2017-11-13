Банк развития расширит линейку кредитов для малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. Линейка кредитов для малого и среднего бизнеса в Беларуси будет расширена. Об этом заявил 13 ноября председатель Банка развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доля средств банка, направляемых на этот сегмент, невелика – 7%. Однако цифра может быть увеличена. Между тем, с начала действия программы по развитию предпринимательства Банком развития профинансировано больше тысячи проектов. Это стартапы в сфере IT, торговле, промышленности, сфере услуг. Общая сумма инвестиций составила 360 миллионов рублей.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Мы ориентируем наши банки-партнеры на проекты, которые инновационные. Мы приветствуем и поощряем банки-партнеры, когда они вкладываются в проекты, которые предусматривают создание большего количества новых рабочих мест. Также мы активно стимулируем банки вкладываться в регионы и женское предпринимательство. Это основные наши приоритеты.

13 ноября в Минске открылся международный форум. Он приурочен к Всемирной неделе предпринимательства. Она проходит в Беларуси в 7-й раз. Нынешняя встреча посвящена синергии и стартапам. В списке участников – более 5 тысяч человек. Это бизнесмены, управляющие, представители госструктур. На форуме обсуждаются инновационные стратегии бизнеса, финансовые инструменты для его поддержки. Отметим, Всемирная неделя предпринимательства – всемирная бизнес-инициатива, в которой участвует порядка 160 стран.

Оливье Рош, бизнесмен (Франция):

Я бы оценил малый и средний бизнес Беларуси как многообещающий. Огромный потенциал имеет ваша IT-сфера. Но я думаю, что такого же уровня скоро достигнут и другие секторы бизнеса в Беларуси. Вы двигаетесь в правильном направлении.

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

Очень важно, что все процессы, происходящие в мире, не являются для Беларуси чем-то исключительным. Беларусь находится в общем тренде. Участники задумываются над тем, правильно ли они действуют, хороший ли у них алгоритм, они смогут обменяться идеями. И в рамках кооперации создать что-то новое.