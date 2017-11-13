Новости Беларуси. Беларусь как стартап-нация: Всемирная неделя предпринимательства начинается 13 ноября в Минске. На деловой площадке участники смогут не только обменяться опытом, но и получить долгосрочное финансирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум посетят крупные зарубежные инвесторы, чиновники и именитые менторы. Кроме того, в Беларуси пройдет первое международное соревнование стартапов – Belbiz Battle. Победителю достанется тур в Лондон.
Инесса Полторан, советник по торговым и экономическим вопросам посольства Великобритании в Беларуси:
Кому как не Беларуси участвовать в этом конкурсе? Беларусь – страна талантливых компаний, талантливых предпринимателей в области IT. За информационными технологиями будущее, и Республика Беларусь должна использовать свой потенциал в этой области.
К Всемирной неделе предпринимательства в этом году подключатся 170 стран. Для нашего государства этот форум станет седьмым. За это время Беларусь успешно реформировала деловую среду, поднявшись на 30 позиций в авторитетном рейтинге «Ведение бизнеса». Льготный кредитный продукт и субсидии малому бизнесу поддерживают интерес к предпринимательской сфере.