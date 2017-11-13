Новости Беларуси. Беларусь как стартап-нация: Всемирная неделя предпринимательства начинается 13 ноября в Минске. На деловой площадке участники смогут не только обменяться опытом, но и получить долгосрочное финансирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум посетят крупные зарубежные инвесторы, чиновники и именитые менторы. Кроме того, в Беларуси пройдет первое международное соревнование стартапов – Belbiz Battle. Победителю достанется тур в Лондон.