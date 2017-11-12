Как вывести предприятие из числа убыточных и финансово оздоровить его: итоги разговора с Президентом о возрождении сельского хозяйства

Новости Беларуси. Тема недели была задана Президентом в пятницу, 10 ноября. Перед выходными Александр Лукашенко обратил внимание чиновников на сельское хозяйство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не то, чтобы агропромышленный комплекс Беларуси был неэффективен. Как раз наоборот. Текущий год для аграриев уже по результатам всего 10 месяцев показывает прирост. Президент вспомнил о сельхозпредприятиях, которые не год и не два в критическом положении. Отстающие есть всегда и везде. В агрокомплексе Беларуси в 2016 году таких насчитали 425. Тогда же государство оперативно выпустило документ, создающий условия финансового оздоровления этих аутсайдеров. Каковы же результаты проделанной работы? Узнав их, можно понять, в каком направлении двигаться дальше. Как говорится, готовь сани летом, посевную – осенью. Итог встречи у Президента – задание, чтобы убыточные сельхозпредприятия в Беларуси были поставлены на ноги в течение 2 лет. Бизнес-планирование, антикризисное управление, процедура санации – термины из большой экономики с прошлого года прочно вошли в агрословарь. По пути оздоровления АПК страна идет вот уже полгода. 253-й Указ Президента – как ответ на тяжелую ситуацию, которая сложилась в 4 сотнях хозяйств.

Сегодня «Михайловское-агро» в числе если не лидеров, то крепких середняков. За последние годы реконструировали 5 молочно-товарных комплексов, серьезно увеличили поголовье скота. Но так было не всегда. 2008 стал для хозяйства годом больших испытаний. К рентабельному производству присоединили 2 убыточных плюс Светлогорскую сельхозхимию с долгами всего района за 10 лет. В полуразрушенных фермах не мычали и не телились: поголовье равнялось нулю.

Виктор Жижневский, главный энергетик сельскохозяйственного предприятия «Михайловское-агро»:

Финансовое оздоровление пошло. Я, как главный энергетик, могу сказать, что мы начали внедрять новые технологии. На сегодняшний день хозяйство экономит в год 200-300 миллионов (старыми деньгами). И людям стало проще жить.

Из долговой ямы хозяйству помог выбраться тот самый 253-й указ. По коммунальным платежам дали отсрочку, долги реструктуризировали. Спустя полгода интенсивной рыночной терапии половина убыточных предприятий уверенно демонстрируют выздоровление. Тем не менее, когда документ из правого поля применили на полях реальных – «всплыли» недоработки. Все идеи по изменению – на стол главе государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Повод нашего сегодняшнего совещания – изменения и дополнения в этот самый указ. Что было не учтено и без каких норм этот указ не может работать в соответствии с вашими пожеланиями и выходом сельхозорганизаций на прибыльную работу? Достаточно ли вносимых изменений для стабильной работы сельхозорганизаций?

Хочу еще раз напомнить о вашей ответственности за разработку подобных документов, равно как и об ответственности специалистов. Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством – реальному сектору экономики. 323 хозяйства сегодня проходят процедуру так называемого досудебного оздоровления. Говоря простым языком – организация вместе с местными органами власти разрабатывает бизнес-план, который позволит снять гнет долгов. Например, переформатировать производство или пересмотреть структуру посевных площадей.

Евгений Межень, начальник планово-экономической службы агрокомбинат «Ждановичи»:

У нас энергоемкое производство, которое требует больших затрат на энергоносители. Нам предоставлена рассрочка на 2 года на энергоносители. Финансовое состояние предприятия улучшается и улучшается его платежеспособность.

Причина финансового голода – задолженность. «Оборотку» съедают долги. Одни не смогли расплатиться за корма, технику, запчасти. Другие – взяли «неподъемные» займы. 224 убыточных хозяйства задолжали 162 миллиона рублей. Так называемый клуб кредитов готов «перевести» долги в акции нового «чистого предприятия».

Юлия Бешанова, СТВ:

Шанс на оздоровление, как возможность начать работу «с чистого листа». Встать на ноги убыточным хозяйствам в Беларуси по-прежнему будут помогать. Чтобы погасить задолженность, снизят размер арендной платы, предусмотрена возможность сохранить рабочие места, если предприятие «ушло» в доверительное управление. На паузу поставят залог на имущество организации при открытии конкурсного производства.

Туда где, корректирующие методы не работают, а таких предприятий сегодня в стране 102, на помощь придут антикризисные управляющие. Их цель – так называемое «мягкое банкротство». То есть коллектив и специализацию сохранят, а вот управление передадут в надежные руки. Механизм отработают в течение ближайшего месяца.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Она получит нового хозяина в лице акционерного общества, и они примут решение, как дальше будут работать самостоятельно.

Новое образование возьмет в аренду какое-то эффективно работающее хозяйство (многие так будут делать) – пожалуйста! Передать в аренду или управление – тоже… Это будет выбор за хозяевами новыми и местными органами власти. А вот кто и каким курсом поведет предприятие к финансовой рентабельности, решать предстоит уже на местах. Личная ответственность – на руководителях региона.

Михаил Болбат, директор сельскохозяйственного «Ханчицы-Неман»:

Очень много зависит от руководителя, от того, какое направление он выберет предприятию, потому что надо проанализировать ситуацию за последние годы работы, какая продукция вообще рентабельная, во что имеет смысл вкладывать.