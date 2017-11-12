Как вывести предприятие из числа убыточных и финансово оздоровить его: итоги разговора с Президентом о возрождении сельского хозяйства
Новости Беларуси. Тема недели была задана Президентом в пятницу, 10 ноября. Перед выходными Александр Лукашенко обратил внимание чиновников на сельское хозяйство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Не то, чтобы агропромышленный комплекс Беларуси был неэффективен. Как раз наоборот. Текущий год для аграриев уже по результатам всего 10 месяцев показывает прирост.
Президент вспомнил о сельхозпредприятиях, которые не год и не два в критическом положении. Отстающие есть всегда и везде. В агрокомплексе Беларуси в 2016 году таких насчитали 425. Тогда же государство оперативно выпустило документ, создающий условия финансового оздоровления этих аутсайдеров. Каковы же результаты проделанной работы? Узнав их, можно понять, в каком направлении двигаться дальше. Как говорится, готовь сани летом, посевную – осенью.
Итог встречи у Президента – задание, чтобы убыточные сельхозпредприятия в Беларуси были поставлены на ноги в течение 2 лет.
Бизнес-планирование, антикризисное управление, процедура санации – термины из большой экономики с прошлого года прочно вошли в агрословарь. По пути оздоровления АПК страна идет вот уже полгода. 253-й Указ Президента – как ответ на тяжелую ситуацию, которая сложилась в 4 сотнях хозяйств.
Сегодня «Михайловское-агро» в числе если не лидеров, то крепких середняков. За последние годы реконструировали 5 молочно-товарных комплексов, серьезно увеличили поголовье скота. Но так было не всегда. 2008 стал для хозяйства годом больших испытаний. К рентабельному производству присоединили 2 убыточных плюс Светлогорскую сельхозхимию с долгами всего района за 10 лет. В полуразрушенных фермах не мычали и не телились: поголовье равнялось нулю.
Виктор Жижневский, главный энергетик сельскохозяйственного предприятия «Михайловское-агро»:
Финансовое оздоровление пошло. Я, как главный энергетик, могу сказать, что мы начали внедрять новые технологии. На сегодняшний день хозяйство экономит в год 200-300 миллионов (старыми деньгами). И людям стало проще жить.
Из долговой ямы хозяйству помог выбраться тот самый 253-й указ. По коммунальным платежам дали отсрочку, долги реструктуризировали. Спустя полгода интенсивной рыночной терапии половина убыточных предприятий уверенно демонстрируют выздоровление. Тем не менее, когда документ из правого поля применили на полях реальных – «всплыли» недоработки. Все идеи по изменению – на стол главе государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Повод нашего сегодняшнего совещания – изменения и дополнения в этот самый указ. Что было не учтено и без каких норм этот указ не может работать в соответствии с вашими пожеланиями и выходом сельхозорганизаций на прибыльную работу? Достаточно ли вносимых изменений для стабильной работы сельхозорганизаций?
Хочу еще раз напомнить о вашей ответственности за разработку подобных документов, равно как и об ответственности специалистов. Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством – реальному сектору экономики.
323 хозяйства сегодня проходят процедуру так называемого досудебного оздоровления. Говоря простым языком – организация вместе с местными органами власти разрабатывает бизнес-план, который позволит снять гнет долгов. Например, переформатировать производство или пересмотреть структуру посевных площадей.
Евгений Межень, начальник планово-экономической службы агрокомбинат «Ждановичи»:
У нас энергоемкое производство, которое требует больших затрат на энергоносители. Нам предоставлена рассрочка на 2 года на энергоносители. Финансовое состояние предприятия улучшается и улучшается его платежеспособность.
Причина финансового голода – задолженность. «Оборотку» съедают долги. Одни не смогли расплатиться за корма, технику, запчасти. Другие – взяли «неподъемные» займы. 224 убыточных хозяйства задолжали 162 миллиона рублей. Так называемый клуб кредитов готов «перевести» долги в акции нового «чистого предприятия».
Юлия Бешанова, СТВ:
Шанс на оздоровление, как возможность начать работу «с чистого листа». Встать на ноги убыточным хозяйствам в Беларуси по-прежнему будут помогать. Чтобы погасить задолженность, снизят размер арендной платы, предусмотрена возможность сохранить рабочие места, если предприятие «ушло» в доверительное управление. На паузу поставят залог на имущество организации при открытии конкурсного производства.
Туда где, корректирующие методы не работают, а таких предприятий сегодня в стране 102, на помощь придут антикризисные управляющие. Их цель – так называемое «мягкое банкротство». То есть коллектив и специализацию сохранят, а вот управление передадут в надежные руки. Механизм отработают в течение ближайшего месяца.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Она получит нового хозяина в лице акционерного общества, и они примут решение, как дальше будут работать самостоятельно.
Новое образование возьмет в аренду какое-то эффективно работающее хозяйство (многие так будут делать) – пожалуйста! Передать в аренду или управление – тоже… Это будет выбор за хозяевами новыми и местными органами власти.
А вот кто и каким курсом поведет предприятие к финансовой рентабельности, решать предстоит уже на местах. Личная ответственность – на руководителях региона.
Михаил Болбат, директор сельскохозяйственного «Ханчицы-Неман»:
Очень много зависит от руководителя, от того, какое направление он выберет предприятию, потому что надо проанализировать ситуацию за последние годы работы, какая продукция вообще рентабельная, во что имеет смысл вкладывать.
Если проанализировать, можно фактически выйти на безубыточную работу.
Разговор на неделе, как пролог к большому диалогу. В таком же формате, как говорили о ЖКХ, образовании и науке, будут обсуждать и агропромышленный комплекс. Разница только в том, что кроме разбора проблем, в торжественной обстановке наградят лучших тружеников села.