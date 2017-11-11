Как Указ № 253 помог реанимировать убыточные сельхозпредприятия: о чем говорили на совещании по аграрному сектору с Президентом?

Как написано в Библии: «Вначале было слово». Как говорят люди: «Перейдем от слов к делу». 7 ноября должна была завершиться уборочная кампания в Беларуси. Произошло ли это и каковы окончательные итоги? Такие вопросы задал Президент Лукашенко 10 ноября на совещании, посвященном оздоровлению сельскохозяйственных организаций. В чем суть этого оздоровления? Что должно измениться в сельхозотрасли? Готовы ли «сани» к зиме? И, может быть, надо уже подумать о «телеге» – об урожае следующего года? Сначала «Игуменский родник» сам пересох в финансовом плане, а после присоединения к успешному сельхозпредприятию «Смолевичи-Сузон» и для него стал бездонным источником проблем.

В долгах это хозяйство увязло, как здешний скот в авдиевых конюшнях. Но сейчас и картинка, и экономическая ситуация другая. Продвинуться вперед позволил самый известный среди аграриев Указ Президента № 253.

Сергей Красновский, и. о. директора ОАО «Смолевичи-СУЗОН»:

Дал возможность работать как бы с чистого листа. Для нашего предприятия очень большим подспорьем оказалось и передача кредитов в агентство.

Документ стал спасательным кругом для 425 хозяйств Беларуси. Например, команде Сергея Красновского лишь за год удалось сократить присоединенные долги в 10 раз! А в целом в стране за время действия документа – с января 2017 года – убыточных предприятий стало в 2 раза меньше. Правительство предлагает очередные новшества. Президент, конечно же, «за», но требует окончательно определиться с правилами игры для аутсайдеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Изменения в этот указ – что они дадут для сельского хозяйства? Достаточно ли вносимых изменений для стабильной работы сельхозорганизаций?

Хочу еще раз напомнить о вашей ответственности за разработку подобных документов, равно как и об ответственности специалистов. Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством – реальному сектору экономики. В свое время глава государства сам поднимал с колен один из советских колхозов. Поэтому и без правительственных предложений знает, как добиться устойчивости на селе. Вместо бюджетных вливаний необходимо создавать привлекательные условия для агробизнеса.

Геннадий Шахлевич, и. о. председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:

80-90% зависит от руководителя организации, как он сможет мобилизовать кадры, как он сможет их научить, как он сможет правильно расставить все акценты.

Сергей Красновский:

Хозяйство начало буксовать. Ну и самое простое решение, которое видится, – поменять одного руководителя, второго, третьего… А в результате ни специалистов – никого. В том числе и по этой причине 2/3 из числа финансово несостоятельных хозяйств попали под процедуру досудебного оздоровления, а самые сложные (так называемая «не золотая сотня») – в руки хозяйственных реаниматологов – антикризисных управляющих.

Владимир Евсеенко, антикризисный управляющий УП «Шумилинский райагросервис»:

При конвертации этих долгов получается, что мы закрываем свои долги этим кредиторам и передаем акции на ту сумму, на которую закрываются эти задолженности. К тому же, мы получаем еще и влиятельных акционеров, которые нам будут помогать делать бизнес.

За управленческую победу – финансовый «минус» поменять на «плюс» – персональная премия, а стабильную работу предприятия в течение пятилетки – четверть акций в безвозмездное пользование. В итоге и стимул есть, и хозяйство сохранено. Правда, за ситуацией, не вмешиваясь, наблюдают из райисполкомов.

Руслан Михалевич, первый заместитель председателя, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Смолевичского райисполкома:

Нам указ позволил отсрочить долги, своего рода дал передышку. Но все равно, если не будет производства, не будет продукции, то в любом случае этот указ не будет работать.

На совещании у главы государства генерировали и другие «медовые» преференции для привлечения инвесторов в несладкую отрасль. Среди списка предложений один из действенных – снижение размера арендной платы за предприятие с 5 до 2%.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Надо так, чтобы был заинтересован тот, кто берет в аренду. И он тогда регенерирует больше прибыли и больше доходности, чем заработает кто-то на этом. Когда люди получат заработную плату – платить подоходный налог в бюджет, когда будет реализована продукция – вся система налогов пойдет.

Законодательно с аграриев снимается финансовый гнет, но необходимо и крестьянам быть расторопнее в уборке – подмечает Александр Лукашенко. Президент требует отчетами не прикрываться, а честно обсудить проблемы. Александр Лукашенко:

Упаси Бог, я вместо информации получу дезинформацию. Я имею в ввиду ту информацию, которую мне недавно представил Комитет госконтроля, по которой или министры не владеют обстановкой в сельском хозяйстве, или преднамеренно вместе с губернаторами фальсифицируют итоги и ход уборочной кампании.

По 3% посевов кукурузы и свеклы – еще в полях, а треть полей под озимые не вспаханы. Но госконтролю на этих землях делать нечего. Вряд ли вина крестьян. Обычно аграрии спешат управиться до морозов, а сейчас, наоборот ждут их.

Александр Архипов, директор РСУП «Петровичи»:

При похолодании, естественно, немножко потянется почва. Кукуруза особо не боится морозов. Мы уберем. Угробить технику – это гораздо дороже, чем оставить, сделать какую-то паузу и в последующем убрать эту кукурузу.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

На презентации одного из военных фильмов Президент отметил киноляп: мол, одна из сцен была разыграна на фоне добротного пшеничного поля. Правда, тогда, в начале 40-х, таких урожаев не было. Это сейчас наши аграрии смогли добиться мировых показателей. А в этом году общими усилиями нарисовали такую добротную картину всего урожая. Правда, испортить его могла осенняя непогода и затяжные дожди.

Валовый сбор зерна достиг почти 10 миллионов тонн. А хроническая прошлогодня проблема основной отрасли белорусского АПК – животноводства – решена.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Увеличили численность сельскохозяйственных животных на 60 тысяч – крупного рогатого скота, на 63 тысячи увеличили численность свиней. Заготовили достаточное количество для животноводства кормов.