Как Указ № 253 помог реанимировать убыточные сельхозпредприятия: о чем говорили на совещании по аграрному сектору с Президентом?
Как написано в Библии: «Вначале было слово». Как говорят люди: «Перейдем от слов к делу». 7 ноября должна была завершиться уборочная кампания в Беларуси. Произошло ли это и каковы окончательные итоги?
Такие вопросы задал Президент Лукашенко 10 ноября на совещании, посвященном оздоровлению сельскохозяйственных организаций. В чем суть этого оздоровления? Что должно измениться в сельхозотрасли? Готовы ли «сани» к зиме? И, может быть, надо уже подумать о «телеге» – об урожае следующего года?
Сначала «Игуменский родник» сам пересох в финансовом плане, а после присоединения к успешному сельхозпредприятию «Смолевичи-Сузон» и для него стал бездонным источником проблем.
В долгах это хозяйство увязло, как здешний скот в авдиевых конюшнях. Но сейчас и картинка, и экономическая ситуация другая. Продвинуться вперед позволил самый известный среди аграриев Указ Президента № 253.
Сергей Красновский, и. о. директора ОАО «Смолевичи-СУЗОН»:
Дал возможность работать как бы с чистого листа. Для нашего предприятия очень большим подспорьем оказалось и передача кредитов в агентство.
Документ стал спасательным кругом для 425 хозяйств Беларуси. Например, команде Сергея Красновского лишь за год удалось сократить присоединенные долги в 10 раз! А в целом в стране за время действия документа – с января 2017 года – убыточных предприятий стало в 2 раза меньше. Правительство предлагает очередные новшества. Президент, конечно же, «за», но требует окончательно определиться с правилами игры для аутсайдеров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Изменения в этот указ – что они дадут для сельского хозяйства? Достаточно ли вносимых изменений для стабильной работы сельхозорганизаций?
Хочу еще раз напомнить о вашей ответственности за разработку подобных документов, равно как и об ответственности специалистов. Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством – реальному сектору экономики.
В свое время глава государства сам поднимал с колен один из советских колхозов. Поэтому и без правительственных предложений знает, как добиться устойчивости на селе. Вместо бюджетных вливаний необходимо создавать привлекательные условия для агробизнеса.
Геннадий Шахлевич, и. о. председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:
80-90% зависит от руководителя организации, как он сможет мобилизовать кадры, как он сможет их научить, как он сможет правильно расставить все акценты.
Сергей Красновский:
Хозяйство начало буксовать. Ну и самое простое решение, которое видится, – поменять одного руководителя, второго, третьего… А в результате ни специалистов – никого.
В том числе и по этой причине 2/3 из числа финансово несостоятельных хозяйств попали под процедуру досудебного оздоровления, а самые сложные (так называемая «не золотая сотня») – в руки хозяйственных реаниматологов – антикризисных управляющих.
Владимир Евсеенко, антикризисный управляющий УП «Шумилинский райагросервис»:
При конвертации этих долгов получается, что мы закрываем свои долги этим кредиторам и передаем акции на ту сумму, на которую закрываются эти задолженности. К тому же, мы получаем еще и влиятельных акционеров, которые нам будут помогать делать бизнес.
За управленческую победу – финансовый «минус» поменять на «плюс» – персональная премия, а стабильную работу предприятия в течение пятилетки – четверть акций в безвозмездное пользование. В итоге и стимул есть, и хозяйство сохранено. Правда, за ситуацией, не вмешиваясь, наблюдают из райисполкомов.
Руслан Михалевич, первый заместитель председателя, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Смолевичского райисполкома:
Нам указ позволил отсрочить долги, своего рода дал передышку. Но все равно, если не будет производства, не будет продукции, то в любом случае этот указ не будет работать.
На совещании у главы государства генерировали и другие «медовые» преференции для привлечения инвесторов в несладкую отрасль. Среди списка предложений один из действенных – снижение размера арендной платы за предприятие с 5 до 2%.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Надо так, чтобы был заинтересован тот, кто берет в аренду. И он тогда регенерирует больше прибыли и больше доходности, чем заработает кто-то на этом. Когда люди получат заработную плату – платить подоходный налог в бюджет, когда будет реализована продукция – вся система налогов пойдет.
Законодательно с аграриев снимается финансовый гнет, но необходимо и крестьянам быть расторопнее в уборке – подмечает Александр Лукашенко. Президент требует отчетами не прикрываться, а честно обсудить проблемы.
Александр Лукашенко:
Упаси Бог, я вместо информации получу дезинформацию. Я имею в ввиду ту информацию, которую мне недавно представил Комитет госконтроля, по которой или министры не владеют обстановкой в сельском хозяйстве, или преднамеренно вместе с губернаторами фальсифицируют итоги и ход уборочной кампании.
По 3% посевов кукурузы и свеклы – еще в полях, а треть полей под озимые не вспаханы. Но госконтролю на этих землях делать нечего. Вряд ли вина крестьян. Обычно аграрии спешат управиться до морозов, а сейчас, наоборот ждут их.
Александр Архипов, директор РСУП «Петровичи»:
При похолодании, естественно, немножко потянется почва. Кукуруза особо не боится морозов. Мы уберем. Угробить технику – это гораздо дороже, чем оставить, сделать какую-то паузу и в последующем убрать эту кукурузу.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
На презентации одного из военных фильмов Президент отметил киноляп: мол, одна из сцен была разыграна на фоне добротного пшеничного поля. Правда, тогда, в начале 40-х, таких урожаев не было. Это сейчас наши аграрии смогли добиться мировых показателей. А в этом году общими усилиями нарисовали такую добротную картину всего урожая. Правда, испортить его могла осенняя непогода и затяжные дожди.
Валовый сбор зерна достиг почти 10 миллионов тонн. А хроническая прошлогодня проблема основной отрасли белорусского АПК – животноводства – решена.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Увеличили численность сельскохозяйственных животных на 60 тысяч – крупного рогатого скота, на 63 тысячи увеличили численность свиней. Заготовили достаточное количество для животноводства кормов.
В итоге за счет урожайности и ожидаемых надоев можно и финансовую ситуацию поправить. Резюмирует глава государства.
Александр Лукашенко:
Главное – прибыль и рентабельность. Цены, как меня информировали по ходу уборки, сегодня приличные на сельхозпродукцию, на товары и продукты, которые мы производим, что позволяет нам держать рентабельность продаж по всем товарам и продуктам от 15, по картофелю – до 80% и другим продуктам
В первую очередь – продуктам рентабельность
В правительстве ожидают, что число неплатежеспособных сельхозпредприятий по итогам года станет еще меньше. А в самих хозяйствах – очередных преференций в названый указ Президента. Их, как и общий курс для белорусского села, обсудят еще в конце года на большом совещании с участием главы государства. Будет и на улицах «Игуменского родника» праздник. Здесь уже занялись строительством нового молочно-товарного комплекса. А в том, что праздник у всех аграриев страны действительно был, потребовал Президент. Время – благодарности за работу.
Александр Лукашенко:
Год был непростой. Мы обращались к специалистам, крестьянам. Они откликнулись и на мою просьбу: уборку зерновых провели в сжатые сроки, достаточно эффективно. Естественно, приходит время, когда людей надо поблагодарить.