Баланс поставок Союзного государства обсудят на заседании коллегий сельскохозяйственных ведомств Беларуси и России

В фокусе – злободневные темы: развитие торговли сельхозпродукцией и продуктами питания, сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, прослеживаемость грузов, а также соблюдение балансов поставок Союзного государства.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Вопрос соблюдения балансов насущный, потому что он не соблюдался не в 2017 году, не в 2018-м. Есть такая печальная тенденция и в текущем периоде. За три месяца текущего года недопоставлено молочной продукции, согласно запланированных объемов в Российскую Федерацию из Беларуси, в объеме 162 тысячи тонн.

По мясу ситуация такова: мы поставили 69 тысяч тонн. Но если будет сохранятся такая же ситуация, то к концу года тоже прогнозируется недопоставка и мяса. Поэтому планируем этот вопрос особо обсуждать и принять меры для того, чтобы балансы были соблюдены.

К слову, межгосударственная накладная с двусторонним утверждением спроса-предложения была подписана на V Форуме регионов. Согласно официальным договоренностям, белорусская сторона должна поставить в Россию 320 тысяч тонн мяса и порядка 4 миллионов тонн молочной продукции.