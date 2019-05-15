170 экспонентов из 10 стран: выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 открывается в Минске

Форум пройдет в Беларуси в 9-й раз и соберет новейшие военные образцы, в том числе и из-за рубежа. Среди участников – Россия, Китай, Германия, Сербия, ЮАР. Самую масштабную экспозицию представит наша страна. В приоритете – средства огневого поражения, беспилотные авиакомплексы, а также боевые геоинформационные системы.

Новости Беларуси. 15 мая в Минске представят 170 экспонентов из 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня открывается Международная выставка вооружения «MILEX-2019».

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Мы, как говорится, выкатим на выставку порядка ста новых образцов вооружения и военной техники, которые раньше либо не демонстрировались вообще, либо демонстрировались ограниченному кругу лиц.

Интерес к выставке очень большой. Мы имеем за всю историю рекордное количество официальных делегаций. На сегодняшний день это 59.

Добавим, на прошлой выставке «МИЛЕКС» подписали контракты на сумму 100 миллионов долларов. На нынешнем форуме эту цифру планируют увеличить.