Акции Uber упали в первый день биржевых торгов

Новости мира. Uber терпит крупную неудачу на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый же день торгов для акций компании закончился падением более, чем на 7,5%. И это при том, что первичное размещение прошло практически на нижней границе ценового диапазона и в его итоге капитализация компании с трудом превысила 80 миллиардов, в то время, как аналитики предсказывали цифру 120 миллиардов.
Многие считают, что причиной такого провала стало то, что компании не удалось объяснить инвесторам, как она собирается выйти на прибыльную работу.
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