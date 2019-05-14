Акции Uber упали в первый день биржевых торгов

Новости мира. Uber терпит крупную неудачу на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый же день торгов для акций компании закончился падением более, чем на 7,5%. И это при том, что первичное размещение прошло практически на нижней границе ценового диапазона и в его итоге капитализация компании с трудом превысила 80 миллиардов, в то время, как аналитики предсказывали цифру 120 миллиардов.

Многие считают, что причиной такого провала стало то, что компании не удалось объяснить инвесторам, как она собирается выйти на прибыльную работу.