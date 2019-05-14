В Беларуси создан экспертный совет, который будет контролировать цены

Новости Беларуси. Экспертный совет по контролю за ценами и тарифами создан в Беларуси. Так, по мнению специалистов, удастся предупредить необоснованный рост стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой инициативой профсоюзы выступили ещё два года назад. Однако документально закрепить основные требования к торговым сетям удалось только сейчас. Создать чёткую систему контроля над ценообразованием поручил глава государства.

14 мая подписано специальное соглашение. Следить за ситуацией будут сразу четыре ведомства. Это Федерация профсоюзов, МАРТ, Статкомитет и Нацбанк.