В Беларуси создан экспертный совет, который будет контролировать цены

Новости Беларуси. Экспертный совет по контролю за ценами и тарифами создан в Беларуси. Так, по мнению специалистов, удастся предупредить необоснованный рост стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экспертный совет по контролю за ценами и тарифами создан в Беларуси. Так, по мнению специалистов, удастся предупредить необоснованный рост стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С такой инициативой профсоюзы выступили ещё два года назад. Однако документально закрепить основные требования к торговым сетям удалось только сейчас. Создать чёткую систему контроля над ценообразованием поручил глава государства.
14 мая подписано специальное соглашение. Следить за ситуацией будут сразу четыре ведомства. Это Федерация профсоюзов, МАРТ, Статкомитет и Нацбанк.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы не только будем рассматривать результаты мониторинга, которые мы видим, но и приглашать при необходимости экспертов, которые нам подскажут, как сегодня формируется цена, почему она повышается.
Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Здесь очень важно найти баланс интересов, с одной стороны, производителей. С другой стороны, нельзя идти на поводу у отдельных организаций, желающих любой ценой повышать цены или тарифы. Особенно, это касается монополистов.
Каждый месяц из потребительской корзины белорусов рассматривается больше 400 наименований товаров и услуг. Цены мониторят во всех регионах Беларуси. На особом контроле – стоимость продуктов в магазинах шаговой доступности и у «сетевиков». Акцент также на тарифы ЖКХ, транспорта и связи.