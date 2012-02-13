Авансовые платежи Беларуси по строительству АЭС в размере $500 млн прокредитует госкорпорация «Внешэкономбанк»

Таковы итоги переговоров президента Александра Лукашенко с руководством российской финансовой структуры.

Банк неизменно участвует в кредитовании наиболее приоритетных отраслей белорусской экономики. За пять лет вложено порядка одного миллиарда долларов. Самый крупный проект сотрудничества – строительство белорусской АЭС. Ориентировочная стоимость станции – 10 млрд долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главный наш проект – это, все-таки, строительство атомной электростанции. Так я понимаю? И финансироваться мы будем через банк.

Это огромный проект, мы его уже начали реализовывать. Думаю, что строительство этого важного объекта в период, когда идет спор о том нужна или не нужна атомная энергетика, прочие нюансы, я думаю, для России это крайне важный проект. Мы уже об этом говорили с Дмитрием Анатольевичем, с Владимиром Владимировичем обсуждали этот вопрос. Это для нас и для России очень важный проект. Технологии Российской Федерации в высокотехнологичных отраслях и наши возможности, строительство в Беларуси этого объекта будут говорить о том, что век атомной энергетики не просто не приходит к концу, а он будет продолжаться.

Наше сотрудничество с Вашим банком мы рассматриваем в проекции на сотрудничество Беларуси с Россией. Это такие мощные приводные ремни. Поэтому Ваш сегодняшний приезд, я думаю, даст толчок нашему сотрудничеству, развитию этого сотрудничества.

Я приветствую попытки и Ваше желание расширить это сотрудничество в Беларуси и перенести на Беларусь в большем объеме Вашу деятельность. Мы будем это всячески поддерживать.

Как меня информирует Надежда Андреевна, мы, в общем-то, здесь никогда не имели претензий к банку. Но рассчитываем на более широкое сотрудничество.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

«Внешэкономбанк» сегодня высказал свою заинтересованность в том, чтобы поддержать белорусскую сторону в перечислении авансов под строительство электростанции, то есть в 2012 году он нам выделяет кредит в размере 500 млн долларов.

По условиям ранее подписанных документов, 10% стоимости АЭС должна оплачивать белорусская сторона. Достигнутая сегодня договоренность на кредитование позволит не тратить золотовалютные запасы страны. 500 миллионов долларов потребуется на первые контракты по строительству станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого «Внешэкономбанк» готов оказать помощь в становлении Банка развития Беларуси. Партнерство предполагается в международных финансовых объединениях. В частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия):

Уверен, что экономика Беларуси достойно справляется с вызовами экономического кризиса.

Конечно же, мы со своей стороны, как акционер нашего дочернего банка, принимаем дополнительные меры. В частности, в этом году капитал различного уровня нашего дочернего банка будет увеличен в эквиваленте порядка 100 млн долларов. Но это не просто соблюдение нормативов, а это реальные деньги, которые пойдут в экономику страны.