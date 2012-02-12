Электроэнергия станет дороже для тех, кто не хочет экономить. Интервью с министром энергетики Беларуси

Торговать с плюсом Беларуси позволяет сегодня и новая цена на российский газ, и выгодные условия поставки нефти в Беларусь. А строительство атомной электростанции обеспечит Беларусь самым дешевым видом энергии. Может, и платить за электричество белорусы станут меньше? Сегодня же, пока АЭС только строится, а мировые цены на энергоносители растут, цифры в жировках могут увеличиться, и прежде всего у тех, кто не привык экономить. Об этом - в интервью ведущего «Картины мира» на РТР-Беларусь Юрия Козиятко с министром энергетики Беларуси Александром Озерцом.

Александр Владимирович, Вам когда-нибудь приходилось печку топить дровами, углем, торфом?



Александр Озерец: Еще как! В детстве жили в деревне. Моя обязанность была со школы прийти, принести дрова, протопить печку.



Я хоть и в городе жил, но тоже в частном доме, часто топил печку… Помню, когда наступали такие холода, а я был у бабушки, бабушка всегда говорила: «Божанька, Божанька, ці хопіць дроў, ці хопіць торфу?». Беларусь сегодня таких вопросов не задает в условиях затяжных холодов?



Александр Озерец: Могу с уверенностью сказать: в отношении всего, что касается отрасли, работы теплоисточников, обеспеченности соответствующими топливными ресурсами, - вопросов не должно быть. Что касается бабушек и дедушек на деревне - торфобрикетов, торфа – здесь полная обеспеченность. Есть запасы. Если необходимо будет их использовать, они будут использованы. Но пока такой необходимости у нас нет.



То есть, запасы у нас нормальные?



Александр Озерец: Нормальные. Суточное потребление и нормативы, которые нужны, выдерживаются. Там, где необходимо, будет применяться ограничение по газу, которое уже вводится. Дожигается мазут.



Ограничения вводятся уже сегодня?



Александр Озерец: Существует норма суточного потребления газа в стране в период максимальных нагрузок, при низких температурах. Она составляет где-то 85 млн куб. м суточного потребления. Но иногда бывает так, что реальный сектор экономики вкладывается в эти лимиты, а население не вкладывается. Тогда регулятором является энергетика.



Если не вкладывается население, кого лимитируют? Население?



Александр Озерец: Нет. Население никто никогда не лимитирует. У нас есть достаточные запасы топочного мазута, и мы сжигаем топочный мазут 5-6 тысяч тонн в сутки для того, чтобы этот дисбаланс топлива восполнить. Поэтому проблем здесь нет.



Мы видим, как Европа «чешет затылок» из-за того, что не хватает газа из-за сильных морозов. Даже Украина готова поделиться газом из своих хранилищ. А Беларусь может поделиться с кем-то?



Александр Озерец: Та часть Европы, которая имеет недостаток в газовом топливе, получает его транзитом через Украину. Белорусские транзитные линии направлены в основном в сторону Германии, часть идет через Украину в сторону Чехии. В Беларуси транзитные возможности полностью не использованы. Есть определенные объемы, которые «Газпром» может дополнительно задействовать. И мы готовы всегда помочь.



Украина говорит: «Мы готовы помочь, если наши российские партнеры попросят». Но в Украине много ханилищ. Украинцы запасливые: у них больше, чем у нас запасов.



Александр Озерец: Дело не в том, что украинцы запасливые. В Украине когда-то разрабатывалось местное газовое месторождение - Дашавское. Украина имела свои объемы газа, которые добывались вУкраине. Естественно, в Украине есть довольно-таки приличные подземные хранилища газа, которые могут быть эффективно использованы в том числе и для Западной Европы. Объемы составляют где-то 35-37 млрд кубических метров. Это достаточно мощно.



В 30 раз больше, чем у нас.



Александр Озерец: Да.



С 1 февраля Украина прекратила поставку в Беларусь электроэнергии из-за того, что у них произошла авария. Попросту говоря, какие-то мародеры подпилили опору линии электропередач.



Александр Озерец: Да, разобрали три механические опоры. Была нарушена выдача мощности с Запорожской атомной электрической станции. Это как форс-мажорное обстоятельство повлияло на общий баланс подачи электроэнергии в Украине, и естественно, в форс-мажорных обстоятельствах они попросили Беларусь, что в этот промежуток времени поставлять электроэнергию они не смогут до устранения этой неполадки.



А в Беларуси опоры линий электропередач как-то охраняются? Или завтра, перед выборами, какой-нибудь Мирон подпилит, и все у нас тоже рухнет?



Александр Озерец: У нас есть плановые обходы системообразующих линий - они под постоянным контролем. Поэтому ни мироны, ни кто-то другой так резко их не подпилят. В любом случае, это будет известно. Хотя, всякое по жизни бывает. Но закольцовка, и мощность, и та сеть, которая сегодня есть в стране, обеспечат практически полную энергобезопасность. И реальный сектор населения получит электроэнергию в востребованных объемах.



Уже 10 дней Украина по этой причине не поставляет электроэнергию нам и Молдове. А насколько велики потери Беларуси от этого, и как мы их восполняем?



Александр Озерец: С экономической точки зрения это будут незначительные колебания по экономике: процент по недопоставке за эти дни будет небольшой. Мы немножко больше загрузились со стороны Российской Федерации. У нас есть возможность получать в России гарантированных 3 млрд киловатт-часов, негарантированных 2 млрд.



А в Украине?



Александр Озерец: И в Украине тоже 2 млрд негарантированных и 1,5 млрд гарантированных поставок. Мы отслеживаем, что предлагают на оптовых рынках, и, если есть возможность, закупаем эту часть электроэнергии. При этом мы всегда имеем «горячий резерв» порядка 600 мегаватт, который полностью обеспечивает балансировку.



А почему мы в России гарантировано в два раза больше берем электроэнергии, хотя россияне продают ее дороже?



Александр Озерец: Сегодня сравнялись продажи украинских и российских киловатт-часов. Где-то в пределах 6,15 - 6,20 цента.



Но Россия всегда чуть дороже продавала…



Александр Озерец: Было. Иногда было наоборот. Цена колебалась в течение года. Если посмотреть микс по продажам в целом, то он практически одинаковый. Украина продавала года два назад по 4 цента. Потом подняла чуть-чуть. А в 2011году подняла до уровня российских. Я думаю, что монополизм, который прослеживается в Украине и в России, дает возможность для определенного сговора тех компаний, которые продают электроэнергию, чтобы получить определенный доход.



Год назад Украина прекратила поставку из-за того, что по ценам не могли сойтись. И Россия предъявила требования по долгам. Тогда все это началось...



Александр Озерец: Это было в мае. Долги были небольшие. Со стороны России была приостановка где-то на неделю. Определенный дефицит валюты, который был в стране, не дал возможность своевременно рассчитаться. Но потом рассчитались, все поставки были возобновлены. Мы сумели договориться, чтобы такие ситуации не влияли на надежность энергообеспечения. Необходимо в таких ситуациях уметь находить компромисс.



Так они же тоже заинтересованы. У них же транзит электроэнергии идет через Беларусь.



Александр Озерец: Транзит идет, и мы обеспечиваем транзит. Но за транзит они нам платят определенную сумму за каждый киловатт- час. Это где-то 0,65-0,67 цента. Это хорошо. И чем больше транзит через Беларусь, те выгоднее это для отрасли, для страны: это поступление дополнительной валютной выручки.



Мы покупаем электроэнергию по 6,1 цента за киловатт. А сколько стоит электроэнергия, которую вырабатывает Беларусь самостоятельно? Наверное, дороже, поскольку у нас пока АЭС нет?



Александр Озерец: Сегодня она дороже. В среднем по энергосистеме 6,9 - 7 центов. Покупаем же за 6,1.



Сейчас идет речь о том, чтобы дифференцированно население оплачивало электроэнергию. Сегодня, учитывая дотации, электроэнергия стоит потребителю где-то 2,5-2,8 цента. После того как будут введены минимальные лимиты, все, что сверх 150 киловатт будет стоить 7 центов.



Александр Озерец: Я хочу сказать: никаких лимитов никто не вводит. Это неправильный подход. Речь об этом не идет. Речь идет о том, что для населения будет определенный гарантированный объем электроэнергии, который будет отпускаться по социально защищенным низким ценам: 150 киловатт для тех, у кого нет электрической плиты, и 250 киловатт для тех, у кого есть электроплита. И то, что будет потреблено сверх этого, должно быть оплачено по себестоимости. Поэтому потребление электроэнергии никому не ограничивается. Кто сколько может, столько и потребляет. Практически 75-80% населения будет использовать гарантированный объем электроэнергии, остальные будут платить по себестоимости.



А у Вас дома газовая плита или электрическая?



Александр Озерец: Электрическая.



Вам этих 250 киловатт хватит?



Александр Озерец: У меня еще останется.



Жена может обидеться. Может, она пироги печет в духовке…



Александр Озерец: Я думаю, не обидится. Она в нужном объеме пользуется электрической плитой, и вопросов нет. Каждый человек должен заниматься вопросами энергоснабжения. Нужно посмотреть, какие у тебя стоят лампочки, нужны ли эти лампочки. Нужно, чтобы у тебя в туалете стояла лампочка на 200 ватт, или ты повесишь лампочку 40 ватт? Вот она - разница. Есть энергосберегающие лампочки, есть светодиодные лампочки.



Энергосберегающие лампочки стоят гораздо дороже. Не каждый пенсионер купит.



Александр Озерец: Пенсионеры, вообще-то, вкладываются в лимиты. Если у них есть один холодильник, есть чайник, что-то еще электрическое (утюг и т.д.), то потребление у них на двоих, как правило, не больше чем 100 киловатт.



А когда атомную электростанцию построим, себестоимость снизится? Есть такая перспектива, что тарифы сверх установленной нормы тоже снизятся? Меньше будем платить?



Александр Озерец: Говорить о тарифах сегодня, когда мы платим 2,8 цента за киловатт, а в России потребитель платит сегодня практически под 5 центов, а в Москве 10-11 центов...



А в Германии - 30 центов…. Но там зарплата немножко другая.



Александр Озерец: Да. И мы это понимаем. Но существует социальная защита государством населения: те же платежи за электроэнергию, за газ, за тепло - значительные! Если взять 2-комнатную квартиру, долларов под 200. Надо это учитывать в общем объеме нашего кошелька.



Строительство АЭС - это тоже путь к защите населения? Дешевле все будет? И покупать будем меньше газа?



Александр Озерец: Абсолютно точно. Меньше будет отток валюты из страны. И, естественно, пополнится валютный запас. А когда пополняется валютный запас, естественно, укрепляется и национальный рубль.



Нефтяные санкции, введенные против Ирана, могут повлиять как-то на рост цен на мировом рынке не только на нефть, но и на все энергоносители?



Александр Озерец: Еще «вчера» у нас была жестко привязана цена газа к цене нефти в соответствующей формуле. С 2012 года по 2014 год включительно и в дальнейшем мы привязываемся к формуле образования цены в Российской Федерации. Эта формула гораздо мягче: все равно будет влиять, но не так значительно. Мы отслеживаем, как растет цена на нефть марки «бренд» на Лондонской бирже. Она, естественно, будет влиять на цену энергоносителей.

Поскольку мы находимся в Таможенном союзе и в Едином экономическом пространстве, ценообразование для нас отличается от ценообразования для других стран, например, Украины. 165,6 мы платим Российской Федерации плюс 11,58 «Белтрансгазу». Это уже полностью российское предприятие, которое занимается транспортировкой газа по Беларуси в страны Западной Европы и, в том числе, и в Беларусь.



Итак, длительные холода наши граждане Беларуси никак не почувствуют. Ни те, у кого газ, ни те, у кого печка дровяная...



Александр Озерец: Что касается газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, я думаю, они существенного ничего не почувствуют, и не должны почувствовать. Но какие-то локальные вопросы по теплоснабжению могут быть. Но буквально через 2-3 часа все восстанавливается – у нас есть такая технология восстановительных работ.