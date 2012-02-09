Лукашенко: Абсолютно нет сомнений, что мы выйдем на докризисный уровень доходов населения

Тему взрыва в Логойском районе президент затронул в начале разговора с Правительством и губернаторами об экономической ситуации в Беларуси. Уже известны итоги работы народного хозяйства за прошлый год. Они, по словам Александра Лукашенко, даже лучше, чем ожидали.

Сегодня предстоит обсудить динамику развития, проблемы роста цен и заработной платы. Президент Беларуси уверен, что доходы населения выйдут на докризисный уровень.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Премьер-министр мне докладывал и о росте цен, и о росте заработной платы на основных предприятиях. Еще раз, я это не скрываю, я сделал замечание и акцентировал внимание Правительства на том, что, конечно, нам надо выходить на докризисный уровень, и, в этом сомнений нет абсолютно, мы выйдем на докризисный уровень доходов населения.

Меня беспокоит большой разрыв в заработной плане на основных, крупных, экспортоориентированных предприятиях. От 800 долларов на металлургическом заводе, от 700 с лишним на нефтеперерабатывающих до 480 долларов («Керамин» и так далее). То есть почти в два раза на ведущих предприятиях. Если это деньги заработанные, если предприятия справляются со своими планами развития, а не только потребления, Господь с ними. Пусть платят хоть по тысячи, хоть по две тысячи долларов. Но если предприятия не имеют достаточной рентабельности от соей деятельности, если предприятия сегодня сидят на кредитах, то это не заработная плата. Если не в масштабах страны, то это предприятие, в масштабах своего предприятия, обязательно грохнется. Поэтому на это надо обращать особое внимание.

Да, надо повышать заработную плату. У нас невысокие доходы в целом населения. Особенно у сотрудников бюджетных сфер и так далее. Но эти деньги должны быть заработаны. Не надо забывать об уроках недавнего финансового кризиса.