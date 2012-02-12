Экономика Беларуси в 2012 году: прогнозы и перспективы

Начало февраля для госорганов и управленцев уже в который раз проходит под знаком аналитики. Это время, когда известны все цифры по прошлому году и уже просматриваются тенденции на будущее, то есть картина в экономике как на ладони. Удачный момент, чтобы с «холодной головой» разбирать проблемные вопросы.

Как в зеркале, в банковской системе отражается работа всей экономики страны. Ситуация устойчивая – население продает валюту, курс рубля стабилен. Резюмирует глава Нацбанка Надежда Ермакова на докладе у президента. Говорит о приросте вкладов – в рублях и в валюте.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Результаты неплохие, в том числе и обязательная продажа валюты, и возврат выручки дебиторской задолженности, и продажа населением валюты на бирже, и вклады, и возврат кредитов – в принципе, можно сказать, что все эти параметры, если бы они такие были постоянно, это было бы очень хорошим подспорьем для эффективной работы экономики.

О ставке рефинансирования, от которой «пляшут» банковские кредиты и депозиты, говорили на большой встрече у главы государства. В таком формате – Правительство, губернаторы – для обсуждения текущей ситуации собираются не впервые. Позиция Совмина по процентной политике, ее поддерживает и президент, – постепенное, взвешенное снижение, без рывков.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы работаем в тесном контакте с Национальным банком. Здесь надо смотреть все составляющие, чтобы все-таки не было оттока вкладов населения.

На днях Национальный банк еще на несколько процентных пунктов снизил ставку рефинансирования. Эта работа будет продолжаться. Но она будет идти очень взвешенно, чтобы не допустить нарушения баланса на валютном рынке страны в целом.

Ситуация по году даже лучше, чем ожидали. Чиновники докладывают о рекордной выручке от экспорта, о том, что золотовалютный резерв страны – почти 8 миллиардов долларов. Собранный урожай обеспечил прилавки магазинов, да и потребительский рынок не лихорадит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко во главу угла ставит доходы населения. Выйти на докризисный уровень вполне реально.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Конечно, нам надо выходить на докризисный уровень, и в этом нет сомнений. В этом сомнений нет абсолютно: мы выйдем на докризисный уровень доходов населения. Меня беспокоит наоборот большой разрыв в заработной плате на основных крупных экспортоориентированных предприятиях. От $800 в среднем на Белорусском металлургическом заводе, нефтеперерабатывающих предприятиях – до, например, $480 на «Керамине». То есть, почти в два раза на ведущих предприятиях. Если эти деньги заработаны, предприятия справляются со своими планами развития, то Господь с ними – пусть платят хоть тысячу, хоть по две тысячи долларов. Но если предприятия не имеют достаточной рентабельности от своей деятельности, если сидят на кредитах, то это не зарплата. Если не в масштабах страны, то в масштабах своего предприятия оно обязательно грохнется. Поэтому на это надо обращать особое внимание.

Да, надо повышать заработную плату. У нас невысокие доходы в целом населения – особенно у сотрудников бюджетной сфер и так далее и тому подобное. Но эти деньги должны быть заработаны. Не надо забывать об уроках недавнего финансового кризиса.

Заработать в этом году рассчитывает предприниматель Ольга. Она – хозяйка свадебного салона. Сложа руки не сидит – именно в феврале начинается «горячая пора». По 10 примерок платьев за день. Хорошее начало сезона.

Ольга Торганова, хозяйка свадебного салона:

К лету из-за кризиса чувствовалось, что люди очень сильно начали экономить: были отказы от свадеб, переносы, люди сокращали количество гостей. Сокращали бюджет на всем. Сейчас все немного стабилизировалось, и, по словам девушек, с которыми мы общаемся, свадьбы планируются достаточно пышные.

Тех, кто начинает строить совместную жизнь в браке, как никогда волнует вопрос возведения жилья. Что будет с льготными кредитами? Кто будет иметь на них право? Сейчас облисполкомы уточняют списки нуждающихся. Губернаторы поднимают эту тему у президента. Определиться с правилами строительства льготных квадратных метров нужно за месяц.

Александр Лукашенко:

Через месяц в Правительстве должны быть утрясены все вопросы: ЖСК, военных, многодетных семей – и должна быть выстроена четкая понятная концепция: кого берем на льготную очередь и льготными кредитами помогаем, кому даем социальное жилье, то есть бесплатное. Это единицы, но это тоже есть. Есть такие люди, которым просто надо построить эту квартиру и отдать, как этим многодетным. Где же они возьмут деньги для того, чтобы вырастить четырех-пятерых детей, да еще и за квартиру заплатить? Никогда не сделать. Но если мы им дадим угол, то уже мать с отцом, плюс наша помощь, уже могут вытянуть это.

То есть реально на это надо смотреть.

После 8 марта вы приходите ко мне и докладываете полную и ясную картину, без всякой каши. Я тоже занимаюсь этим вопросом. Я знаю, что в обществе это вопрос номер один – по жилью. И мы должны дать обществу четкий ответ, как будем действовать в этом и последующих годах.

Что и как будут строить – важный вопрос. Кто это будет делать? Премьер упоминает, что отток строительных кадров прекратился.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Качнулся строительный рынок и начали выезжать для работы в Российскую Федерацию, выезжать неорганизованно. Уже имеем факты, когда люди возвращаются бригадами назад, чтобы работать здесь, в стране.

В разгаре и строительные работы на фермах. В конце концов, от этого сегодня зависит продовольственная безопасность страны. В частности, что завтра будет лежать у нас в холодильнике.

Вот, в Мостовском районе ферму возводят по голландской технологии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Начинали с нуля в 2010 – закончат к концу мая. Проект недешевый, но часть работа взяли на себя, чтобы уменьшить стоимость строительства. 4 коровника, телятник. Вместо окон – специальные жалюзи. Думает за людей компьютер.

Александр Сергеев, заведующий молочно-товарным комплексом:

Компьютер показывает здоровая или нездоровая корова, доярка переключает устройство и молоко уходит не в общую, а отдельную трубку, в отдельный холодильник. Молоко можно пускать высшим сортом, экстра.

В этом году рассчитываем, что будет намного легче, потому что запустим. Меньшие затраты будут. Будем давать отдачу. Значит хозяйству будет большой плюс.

На молоке здесь хотят прилично заработать.

Валерий Пусь, директор СЧУП «Дубно»:

Выручка от реализации продукции – по 5 млрд рублей. Это деньги в нашу копилку. Но с вводом этой фермы выручка у нас увеличится, а это закупка техники, поднимется зарплата людей, благосостояние людей в нашем хозяйстве.

К 2013 году нужно выходить на современные прорывные технологии. Затраты тогда в разы меньше, чем на старенькой ферме. Суммарный эффект от белорусского белого золота может превзойти самые оптимистичные расчеты. По молочным продуктам Беларуси предстоит занять и удерживать свою нишу на внешних рынках.

Александр Лукашенко:

Кровь из носа, 1200 ферм вы должны красиво сделать. И это будет прорыв в молочном животноводстве. Это будет прорыв, больший эффект, наверное, или равносильный тому, что мы сделали по программе возрождения села. Займем сейчас рынки, особенно России, перед вступлением в ВТО, никто нас оттуда не выживет. Поэтому надо быстрее это делать. Ну и не забывать о мясном скотоводстве.

Инициативные частники уже вовсю используют возможности ЕЭП. Эти кондитеры получили доступ к поставкам на госпредприятия России и теперь буквально в шоколаде. 70% продукции этого предприятия уходит на экспорт. Открывший двери рынок в 170 млн потребителей сократил бумажную работу по оформлению таможенных деклараций.

Сергей Дроздович, директор иностранного предприятия:

Для нас открылся новый рынок – Казахстана. То, что раньше было, в принципе, закрыто для нас из-за экономических причин, таможенной пошлины, логистических затрат. От всего этого остались лишь логистические затраты.

В целом, сельское хозяйство справляется. Несмотря на морозы, надои молока не снизились. Прибыль у аграриев хорошая. В этом году в силе планы увеличить ее до 5 миллиардов долларов. Созданные овощесклады не дали погибнуть многим продуктам, и теперь они на рынке. Продаются и приносят прибыль.

Сухое молоко идет за границу. Среди покупателей теперь еще и Вьетнам, Мьянма и Индонезия. Этот вопрос новых непривычных, возможно, для нас рынков, не только по молоку, постоянно в работе у МИДа.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Несмотря на неоптимистичные прогнозы мирового рынка, необходимый потенциал для наращивания экспорта может быть обеспечен как за счет крупных традиционных, так и новых рынков сбыта.