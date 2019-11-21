Новости экономики за 21.11.2019

Новости Беларуси. Как изменятся цены на закупку «зеленого» электричества? Что представили белорусские производители на международной выставке в Тбилиси, и какая продукция обеспечила рост биржевого рынка? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЦЕНЫ НА ЗАКУПКУ «ЗЕЛЕНОГО» ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ОТ НОВЫХ УСТАНОВОК БУДУТ НИЖЕ Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на закупку электроэнергии от ветряков, солнечных батарей и других подобных установок. Ранее был принят указ Президента по зеленой энергетике. Отныне юрлица и индивидуальные предприниматели могут строить без квот установки, работающие с использованием возобновляемых источников энергии. С 1 ноября – только новое оборудование.

При этом электроэнергию, которую вырабатывают такие установки, потребители будут покупать, исходя из стимулирующих коэффициентов, а не повышающих. Для расчета тарифа на электроэнергию от ветроустановок в первые 10 лет их работы будет применяться единый коэффициент 0,85. Коэффициенты к тарифам на электричество от установок, использующих энергию воды, солнца, работающих на биомассе и биогазе, будут зависеть от их мощности. БЕЛОРУССКИЕ БРЕНДЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В ТБИЛИСИ Белорусские бренды представлены на масштабной выставке в Тбилиси. Национальный павильон производителей продуктов питания и сельхозтехники стал крупнейшей презентацией на форуме.

Нашим бизнесменам нравится сотрудничать с грузинскими партнерами: стремительно растет двусторонний товарооборот, расширяется спектр продукции и открываются магазины с национальными товарами в Тбилиси и Минске, а масштабные белорусские выставки организуются в грузинской столице каждый год. Отечественные предприятия провели с представителями грузинского бизнеса переговоры о расширении экспортных поставок. «УМНЫЙ ГОРОД» И БЕЛОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ Совместный проект поставки и сборки белорусских электробусов обсуждали 21 ноября в испанской столице. В эти дни там проходит международный конгресс Smart City (тысячи экспонентов из более 140 стран).

На мультимедийных экранах транслируются презентации передовых цифровых решений, разработанных технологическими компаниями. Акценты на пяти основных направлениях: цифровое преобразование, городская среда, мобильность, управление и финансы, а также обмен опытом между мегаполисами. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ БУТБ ВЫРОС НА 19 % На 19 % (до 888 миллионов рублей) выросла по итогам 10 месяцев сумма экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже. Львиная доля экспорта пришлась на лесопродукцию, которая традиционно поставляется в страны Евросоюза. На втором месте сельхозпродукция с оборотом 146 миллионов рублей – это на треть выше результата 2018 года.

Драйвером роста в этом сегменте биржевого рынка стало сливочное масло. Стабильный спрос со стороны российских покупателей, а также приемлемые цены позволили утроить объемы поставок, при этом выручка отечественных экспортеров составила 80 миллионов рублей. МОШЕННИКИ ПОХИЩАЮТ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ КАРТ Массовая атака банковских мошенников: 150 заявлений в милицию за два дня. Преступники звонят, представляются сотрудниками банка и под любым предлогом стараются завладеть реквизитами платежных карт.