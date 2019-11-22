Принят бюджет Союзного государства на 2020 год: средства направят на финансирование 11 программ и двух крупных проектов

Они будут направлены на финансирование 11 программ, двух крупных проектов. Документ был подписан на Парламентской сессии в Санкт-Петербурге. Теперь его отправят на утверждение Высшего госсовета Союзного государства.

Новости Беларуси. Бюджет Союзного государства Беларуси и России составит более 5 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую делегацию возглавляет председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Он отметил, что в обновленной модели Союзного государства должна прослеживаться нацеленность на решение практических задач.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Однозначно положительно оценить работу Парламентского собрания я не могу. Мы вместе с правительством не решили главного вопроса – это создание единого экономического пространства. Не сняты барьеры по доступу продукции сельского хозяйства, промышленности на рынки наших государств. Не решены вопросы в газовой сфере, нефтяной.

Самое главное, что депутаты все едины в том мнении, что нам надо поднимать роль Парламентского собрания в решении этих вопросов – вопросов очень важных, очень острых и непростых.

За 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства многие идеи воплощены в жизнь. Белорусы и россияне имеют равные права в сферах труда, здравоохранения, образования. Действует единое миграционное пространство.