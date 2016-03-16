Андрей Шорец и Виталий Кличко обсудили сотрудничество бизнес-кругов Минска и Киева

Новости Беларуси. Бизнес круги Минска и Киева укрепят сотрудничество. Встречу крупных предпринимателей и инвесторов планируют организовать уже в ближайшее время. Об этом договорились руководители двух столиц Андрей Шорец и Виталий Кличко на Саммите мэров европейских городов в Каннах.

Стоит отметить, что именно Минск и Киев стали лидерами в рейтинге эффективности затрат на ведение бизнеса, составленном подразделением издания «The Financial Times», обогнав при этом более двухсот мегаполисов. В этот Топ-10 также вошли Бухарест, Прага, Варшава, Москва.

В ходе саммита Андрей Шорец встретился и с представителями руководства российской столицы, а также Санкт-Петербурга. Кроме того, состоялись переговоры с крупными французскими и испанскими бизнесменами, которые считают Минск перспективной площадкой для инвестиционных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.