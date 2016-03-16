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Беларусь примет участие в Саммите мэров европейских городов 16 марта в Каннах

16 марта 2016 08:11
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Новости Беларуси. Саммит мэров европейских городов откроется сегодня в Каннах. Представлена на нем будет и белорусская столица. Встреча, которая пройдет в рамках крупнейшего форума по недвижимости и инвестициям в Европе MIPIM, будет посвящена развитию жилищного сектора.

А накануне белорусская столица вновь оказалась в международной рейтинговой истории. В Каннах были названы самые привлекательные в инвестиционном плане города.

В рейтинге эффективности затрат на ведение бизнеса Минск поднялся на 7 позиций до 2-го места. Здесь белорусская столица расположилась рядом с Бухарестом, Прагой, Варшавой, Анкарой и Москвой. В список наиболее привлекательных городов также вошли Лондон, Барселона, Стокгольм, Амстердам, Милан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

И впервые Минск попал в Топ-10 городов Европы с лучшей стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Мы здесь сильны тем, что у нас достаточно мощный промышленный потенциал, причем различных сфер деятельности – это и пищевая промышленность, и перерабатывающая, это и свободно экономическая зона, и Парк высоких технологий, в конце концов. Которые, я думаю, должны развиваться, и мы должны занять здесь свою нишу в данном секторе экономики.
Все оценивают тот порядок, который есть в городе, спокойствие, безопасность. И мы всех всегда приглашаем приезжать в гости. С удовольствие приглашаем гостей.

 

# Экономика # Беларусь-Евросоюз # Андрей Шорец

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