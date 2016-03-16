Андрей Кобяков с рабочим визитом в Татарстане: 16 марта посетит «КамАЗ»

Новости Беларуси. Беларусь намерена принять участие в российской программе импортозамещения. Об этом заявил премьер-министр нашей страны, который в эти дни находится с рабочим визитом в Татарстане. В частности, речь идет о сотрудничестве с крупнейшим производителем тяжелых грузовых автомобилей в России – корпорацией «КамАЗ».

По словам Андрея Кобякова, мы готовы предложить широкий спектр современных автокомпонентов, ничем не уступающих ни по цене, ни по качеству зарубежным аналогам.

Перспективы такого взаимодействия стороны обсудят сегодня, 16 марта, во время посещения этого российского предприятия.