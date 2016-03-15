Громкое задержание Юрия Чижа: Комитет госбезопасности раскрыл преступные схемы

Новости Беларуси. Новые подробности задержания крупного белорусского бизнесмена Юрия Чижа. Он подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере. Эта тема на слуху уже несколько дней. И вот 15 марта в Комитете государственной безопасности рассказали нюансы громкого дела.

По версии следствия, для вывода денег за рубеж была разработана преступная схема. А сам топ-менеджер, когда узнал о возможном задержании, отправился не к правоохранителям, а к государственной границе.

Прерванный бизнес-полет Юрия Чижа не только в профильных кругах в эти дни стал едва ли не самой обсуждаемой новостью. Однако домыслов и любительских версий было однозначно больше, нежели комментариев с пометкой «официально». И вот сегодня обо всех деталях громкого дела, которые можно придать гласности, рассказали в Комитете госбезопасности.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

На огромной скорости 220 км/ч следовал в направлении государственной границы. Сначала в сторону литовской границы, потом на брестскую трассу по диагонали. Поэтому мы вынуждены были задействовать план «перехват» и силы спецподразделений для того, чтобы его задержать и доставить в Комитет государственной безопасности. Он находится в СИЗО. Все в принципе намного проще, чем некоторые думают.

Преступная схема, путем которой выводились деньги, по словам главы КГБ, знакома со времен Ильфа и Петрова. По версии следствия, Юрий Чиж создал фиктивную фирму в России, единственным работником которой был водитель самого же бизнесмена. Компания без штата и какой-либо деятельности фактически стала транзитным кошельком, через который мимо налоговой уходили огромные суммы.

Валерий Вакульчик:

Фактически ежемесячно за несколько дней до подачи налоговой отчетности крупные денежные суммы переводились «Трайплом» на эту фирму под видом платы за пользование товарным знаком. Генеральный директор - он же единственный сотрудник этой фирмы – шел в банк, получал деньги наличными, относил их в «Трайпл» и передавал их так называемому кассиру компании. В последующем этот кассир передавал деньги Чижу.

Юрия Чижа подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Точной цифры пока нет, но в КГБ говорят о доказанном ущербе, измеряемом миллиардами рублей. И все же в подобных делах очень важно, будет ли возмещен ущерб государству.

Валерий Вакульчик:

В случае возмещения ущерба и деятельного раскаяния общество получает, по моему мнения, значительно больше, потому что не идут деньги налогоплательщиков на содержание заключенных в местах лишения свободы. С другой стороны, возмещение ущерба позволяет направить эти средства на социальные нужды.

Отдельно в ведомстве прокомментировали и якобы «особенное» отношение к Юрию Чижу. Как напомнил глава КГБ, равны перед законом все.

Валерий Вакульчик:

Неприкасаемых нет. Многие считают, что если человек попал в кадр с главой государства или играет с ним в хоккей, здесь должен быть какой-то особый подход. Особый подход заключается в том, что к этим людям – особые требования и особая ответственность. И они должны нести эту ответственность вдвойне и даже втройне. И, если ты появился рядом с главой государства, обязан быть кристально чистым перед законом.

Но о пресловутой «кристальной чистоте» Валерий Вакульчик говорил и относительно самого задержания Чижа. Решение об аресте бизнесмена было принято лишь когда в деле появились неоспоримые доказательства. Было принято, несмотря на статус одного из крупнейших бизнесменов страны. Тот случай, когда размах крыльев не имеет никакого значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.