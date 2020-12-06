Андрей Савиных: «Мы должны создавать благоприятные условия для динамичного развития торговых сетей»

Новости Беларуси. Крупные сети и мелкая розница. Равные условия развития для всех игроков рынка – то, к чему традиционно стремится Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но порой ограничения во благо, казалось бы, здоровой конкуренции в небольших городах и поселках оказывают обратный эффект и оставляют жителей без качественного и современного сервиса. Речь о запретительном пороге в региональном товарообороте для торговых сетей.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С 2014 года, с момента использования этого порога, каких-либо позитивных фактов влияния я не обнаружил. Могу только сказать, что в малых городах он влияет негативно, поскольку открывая даже один магазин, торговая сеть очень быстро достигает 20%-ного порога. И хотя спрос есть по-прежнему, они уже не могут открыть второй магазин. Фактически получается парадоксальным образом мы ограничиваем конкуренцию, которая, в принципе, ведет к более высоким ценам на ту же корзину продуктов по сравнению, например, с минским регионом. Цены в результате для жителей малых городов становятся выше и страдают наши потребители. «Безусловно, нужен «Евроопт». Что говорят сельчане о крупных сетевых магазинах и чем они лучше сельмагов?

Депутат Андрей Савиных видел большое количество обращений граждан с просьбами увеличить количество магазинов в их населенных пунктах, но торговая сеть в рамках закона не может пойти навстречу покупателям. Запретительный норматив предлагается поднять хотя бы до 25 %. Об этом же говорит и международный опыт.

Андрей Савиных:

Я очень внимательно посмотрел на то, какие пороговые значения применяются в других странах. Могу сказать, что в Казахстане эта цифра отсутствует вообще. В России – 25 %, и они говорят о необходимости увеличения. Я убежден, что у МАРТа достаточно инструментов влияния на торговые сети в рамках антимонопольного законодательства. Поэтому уверен, что увеличение порогового значения не принесет никакого негатива. Мы должны слушать бизнес. Мы должны создавать благоприятные условия для динамичного развития торговых сетей. В итоге это будет вести к росту конкуренции в торговой сети, к снижению цен для наших потребителей и что отдельно (я сейчас консультируюсь и по этим вопросам) – к появлению программ, которые будут помогать нашим малым производителям легче входить в сети и предлагать свою продукцию конечному потребителю.