Андрей Савиных: «Колумбия – это страна, которую нам ещё предстоит открыть для двусторонних отношений»

Новости Беларуси. Разработка дорожных карт сотрудничества, совместное признание дипломов и увеличение экспортных поставок. Беларусь и Колумбия продвигают общие интересы в сотрудничестве. Парламентская делегация из Боготы прибыла в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии Колумбии встретились с белорусскими коллегами в Палате представителей. Несмотря на то, что в истории белорусско-колумбийских отношений это первый визит, далекие по расстоянию, но близкие по духу партнеры нашли много общих тем.