Андрей Савиных: «Колумбия – это страна, которую нам ещё предстоит открыть для двусторонних отношений»
Новости Беларуси. Разработка дорожных карт сотрудничества, совместное признание дипломов и увеличение экспортных поставок. Беларусь и Колумбия продвигают общие интересы в сотрудничестве. Парламентская делегация из Боготы прибыла в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентарии Колумбии встретились с белорусскими коллегами в Палате представителей. Несмотря на то, что в истории белорусско-колумбийских отношений это первый визит, далекие по расстоянию, но близкие по духу партнеры нашли много общих тем.
Немало говорили об укреплении сотрудничества и, в частности о развитии экономических связей. Наш товарооборот с этой страной Тихоокеанского Альянса за последнее время вырос в три раза, а это почти 100 миллионов долларов.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это первый контакт на межпарламентском уровне. Во многом Колумбия – это страна, которую нам еще предстоит открыть для двусторонних отношений. Тем не менее уже есть диалог на уровне министерств иностранных дел. Мы видим перспективы в развитии сектора информационных технологий и реализации различных проектов, а также в сфере оказания услуг для Колумбии, особенно в области геологоразведки.
Беларусь и Колумбия развивают общие интересы в сотрудничестве. О чём говорили парламентарии из Боготы в Минске?
Белорусская сторона видит перспективным сотрудничество между регионами, а также готова пригласить колумбийскую молодежь для получения высшего образования в нашей стране по различным специальностям.