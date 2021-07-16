С начала 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза

С начала 2021 года на биржевую площадку пришли 126 новых участников.

Новости Беларуси. Биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты комментируют такой рост активной работой с компаниями из регионов.

При этом наибольший объем сделок по итогам полугодия зафиксирован с Ленинградской, Московской и Смоленской областями. Лидерство Ленинградской области обеспечено значительными объемами закупок белорусского цемента и молочной продукции, а также поставками угля для нужд белорусских предприятий. Новосибирская область является крупнейшим покупателем белорусского сухого молока, а Ивановская – сливочного масла.