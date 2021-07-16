Прямой эфир

С начала 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза

16 июля 2021 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты комментируют такой рост активной работой с компаниями из регионов.

С начала 2021 года на биржевую площадку пришли 126 новых участников.

С начала 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза-1

При этом наибольший объем сделок по итогам полугодия зафиксирован с Ленинградской, Московской и Смоленской областями. Лидерство Ленинградской области обеспечено значительными объемами закупок белорусского цемента и молочной продукции, а также поставками угля для нужд белорусских предприятий. Новосибирская область является крупнейшим покупателем белорусского сухого молока, а Ивановская – сливочного масла.

Больше новостей экономики за 16 июля читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?
15 июля 2021 18:14

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Новости экономики за 15.07.2021
15 июля 2021 15:08

Новости экономики за 15.07.2021

Переводить деньги из России в Беларусь стало проще
15 июля 2021 15:06

Переводить деньги из России в Беларусь стало проще