Новости экономики за 16.07.2021

Новости Беларуси. Как обуздать рост цен на пиломатериалы, сколько электробусов планирует выпускать МАЗ, как изменился биржевой товарооборот Беларуси и России и сколько электромобилей колесит по стране? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧИСЛО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В СТРАНЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 4 000 Число электромобилей в стране увеличилось до 4 000. С начала 2021-го ввезли более 2 000 электрокаров, и это больше, чем за весь 2020 год. Вырос объем потребления электроэнергии зарядными станциями. Динамично обновляется и парк городского электрического транспорта: на маршрутах используются свыше 100 электробусов. К концу 2025 года доля общественного электротранспорта может составить 43 %. Ведущие страны мира начали движение к глобальной электрификации транспорта. В 2020 году в мире было продано более 3 миллионов электромобилей. Их общее число на дорогах превысило 10 миллионов. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году мировой парк электромобилей может вырасти до 145 миллионов. О своем намерении отказаться от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания уже объявили крупнейшие автоконцерны. С начала 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза

МАЗ ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСКАТЬ ДО 200 ЭЛЕКТРОБУСОВ В ГОД Электробусы, которые начал выпускать МАЗ на новой площадке в Жодино, уже эксплуатируются в Киеве и Санкт-Петербурге. Есть предложения о поставках электробусов в Москву. МАЗ заявляет, что может производить до 200 единиц в год. Последние два года завод активно производит троллейбусы. Кроме того, МАЗ решил серьезно заняться реконструкцией своего производства автобусов. Объявлен конкурс на строительство под ключ завода пассажирского транспорта с объемом производства до 3 000 единиц в год.

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ РОСТ ЦЕН НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПОМОЖЕТ АИС Взять под контроль рост цен на пиломатериалы поможет создание единой государственной автоматизированной информационной системы. Ее внедрение позволит обеспечить ведение учета древесины в заготовленном виде, упростит выписку сопроводительных документов, автоматизирует планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовок древесины, поможет отслеживать все этапы движения заготовленного сырья – и все это в электронном виде. Такой масштабный программный комплекс в лесном хозяйстве Беларуси внедряется впервые. Примечательно, что информационная система была разработана белорусскими специалистами, что сделало ее в 20 раз дешевле стоимости аналогичных зарубежных систем. Использование АИС на территории страны станет обязательным с 20 августа 2021 года.