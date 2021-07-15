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«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

15 июля 2021 18:14
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Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» прошел традиционный слет дилеров Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-1

Запуск нового производства коробок передач на базе технологий мирового уровня. Демонстрация новых возможностей по поставкам, обсуждение проблемных вопросов.

Свежие подходы в продвижении техники промышленного гиганта Беларуси – в репортаже Полины Королевы.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-4

Минский автомобильный завод знаменит грузовой и пассажирской техникой. Автобусы продают в Россию и другие страны СНГ. Но теперь давняя мечта – обеспечивать выпускаемые грузовики собственными автокомпонентами – стала реальностью. Все благодаря сотрудничеству с китайскими компаниями Weichai и Fast Gear. Совместная работа привела к строительству двух заводов на территории парка «Великий камень».

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-7

Александр Ярошенко, глава индустриального парка «Великий камень»:
Символично именно потому, что это флагманы не только для всего машиностроительного комплекса Беларуси, ведь таких компетенций, таких заводов по выпуску именно такой продукции до этого в Беларуси не было. А символично именно то, что это появилось именно в парке «Великий камень».

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-10

Завод «МАЗ-Вейчай» производит двигатели для грузовиков и спецтехники. Коробками передач обеспечивает новейшая фабрика «Фаст-МАЗ». Производство механизмов прямо в Беларуси повышает конкурентные преимущества. Это низкая себестоимость, надежность, мощность и качество. А также короткие сроки поставок. Результат – стабильный спрос на внутреннем и внешнем рынке.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-13

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ»:
Наши конечные потребители дают очень положительные отзывы. И за время применения двигателей Weichai, коробок Fast Gear мы видим, что это не только первые клиенты, но и это уже повторные продажи. То есть клиенты, один раз выбрав эту технику, приходят за ней второй раз.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-16

Чтобы продукция отвечала современным требованиям, нужны инженерные решения. Робототехника, автоматические системы – все это оснащает цеха заводов «Фаст-МАЗ» и «МАЗ-Вейчай». К каждой рабочей позиции подключен компьютер, который контролирует процесс сборки, записывает количество уже собранной продукции.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-19

В системе отражается время нахождения двигателя на лини сборки и в зоне испытания. Следующая зона больше для наших работников, сборщиков. Здесь они могут просмотреть свои сборочные операции в 3D-модели.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-22

Зона испытаний – следующая, куда после сборки попадают механизмы. Здесь их тестируют на герметичность и работоспособность. Последняя стадия – проверка роботом. После – дело с поставками.

Продукция пользуется стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Продажи налажены более чем в 50 странах. Продолжается освоение новых регионов.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-25

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Дела идут неплохо, мы наращиваем свое присутствие и в Российской Федерации, наращиваем присутствие в странах ближневосточной Азии. Мы видим, за счет чего можно добавлять, видим конкурентные преимущества, которыми мы обладаем. Ну а в Азии мы имеем собственный торговый дом, сборочное производство во Вьетнаме и выстраиваем концепцию продвижения из этого региона в другие страны.

Индустриальный парк «Великий камень» – это пример тесного сотрудничества Беларуси и Китая, которое дает богатые плоды. Сейчас в парке зарегистрирован 71 резидент. В ближайшее время, по словам администрации «Великого камня», эта дружная семья пополнится.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?-28

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности:
Фактически сегодня все новые заводы и новые проекты, которые реализуются в Республике Беларусь для наших промышленных гигантов, приходят в «Великий камень», потому что это инновационное производство, инновационные технологии.

*На правах рекламы

# Реклама # Экономика # Александр Ярошенко # Борис Мущинский # Валерий Иванкович # Сергей Гунько # Фотофакт

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