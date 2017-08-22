Андрей Кобяков: «Появилась возможность рассмотреть вопросы изменения заработной платы в сторону увеличения»

Новости Беларуси. Экономика подросла, а шесть из семи ключевых показателей выполнены. К концу 2017 года должен быть превышен и запланированный рост реальных доходов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент обсудил с руководителями экономического блока социально-экономические итоги полугодия. Финансовый отчет правительства – впереди. А 22 августа во Дворце Независимости подвели социально-экономические итоги полугодия, обсудив важные на сегодня темы: это рост цен и зарплаты, безработица и строительство жилья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как выполняются мои поручения по контролю за ценами в стране, за ценообразованием? С одной стороны, инфляция находится в рамках гораздо ниже прогнозных – и это хорошо. Однако, с другой стороны, люди жалуются, что цены откровенно пляшут по отдельным позициям. К примеру, по лекарствам, по отдельным даже хлебобулочным изделиям. Пусть немного, но колебания такие налицо.

Еще в прошлом году мы договорились, что на каждое сокращенное рабочее место должно быть создано новое высокопроизводительное. Но у нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. По крайней мере, по той информации, которой я располагаю. В чем дело? Еще неопределеннее ситуация с закрывающимися предприятиями. Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле – сплошное очковтирательство. Как мы выходим на запланированный уровень по отраслям и регионам? Не усугубляется ли расслоение общества по доходам? Как правительство отреагировало на мое поручение обратить особое внимание на категории работников, получающих зарплату по нижней границе, – в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, социальном обеспечении? Если кто-то хочет свернуть строительство жилья в правительстве, я им советую немедленно перейти в одно- и двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти снять квартиру по найму и жить с хозяевами. Бюджет с профицитом, выплаты по валютным обязательствам выполнены, при этом за полугодие увеличены и золотовалютные резервы страны. Кредиты для реального сектора становятся доступнее. С конца 2016 года они подешевели на 7 процентных пункта. Инфляция замедлилась, растет производительность труда.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас уже стабильно по этому году сработала промышленность – 106%. Подтягиваются реальные доходы населения – 99,2. И мы предполагаем, что по итогам года мы выйдем на 102,7, поскольку появилась возможность рассмотреть вопросы изменения заработной платы в сторону увеличения.