Андрей Кобяков: «Появилась возможность рассмотреть вопросы изменения заработной платы в сторону увеличения»
Новости Беларуси. Экономика подросла, а шесть из семи ключевых показателей выполнены. К концу 2017 года должен быть превышен и запланированный рост реальных доходов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент обсудил с руководителями экономического блока социально-экономические итоги полугодия. Финансовый отчет правительства – впереди. А 22 августа во Дворце Независимости подвели социально-экономические итоги полугодия, обсудив важные на сегодня темы: это рост цен и зарплаты, безработица и строительство жилья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как выполняются мои поручения по контролю за ценами в стране, за ценообразованием? С одной стороны, инфляция находится в рамках гораздо ниже прогнозных – и это хорошо. Однако, с другой стороны, люди жалуются, что цены откровенно пляшут по отдельным позициям. К примеру, по лекарствам, по отдельным даже хлебобулочным изделиям. Пусть немного, но колебания такие налицо.
Еще в прошлом году мы договорились, что на каждое сокращенное рабочее место должно быть создано новое высокопроизводительное. Но у нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. По крайней мере, по той информации, которой я располагаю. В чем дело?
Еще неопределеннее ситуация с закрывающимися предприятиями. Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле – сплошное очковтирательство.
Как мы выходим на запланированный уровень по отраслям и регионам? Не усугубляется ли расслоение общества по доходам? Как правительство отреагировало на мое поручение обратить особое внимание на категории работников, получающих зарплату по нижней границе, – в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, социальном обеспечении?
Если кто-то хочет свернуть строительство жилья в правительстве, я им советую немедленно перейти в одно- и двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти снять квартиру по найму и жить с хозяевами.
Бюджет с профицитом, выплаты по валютным обязательствам выполнены, при этом за полугодие увеличены и золотовалютные резервы страны. Кредиты для реального сектора становятся доступнее. С конца 2016 года они подешевели на 7 процентных пункта. Инфляция замедлилась, растет производительность труда.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
У нас уже стабильно по этому году сработала промышленность – 106%. Подтягиваются реальные доходы населения – 99,2. И мы предполагаем, что по итогам года мы выйдем на 102,7, поскольку появилась возможность рассмотреть вопросы изменения заработной платы в сторону увеличения.
Еще один положительный показатель: сокращаются запасы готовой продукции. Но Президент отмечает: ему рассказали о залежах тканей на льнокомбинатах.
Глава государства еще раз отметил важность уборочной компании, поднял вопросы создания новой модели комбайна, отечественного двигателя для него. Также для обеспечения продовольственной безопасности продолжится дальнейшее строительство и реконструкция ферм.
Александр Лукашенко:
Это величайшее наше достижение, что мы в свое время вовремя схватились за эти молочно-товарные комплексы. Ну, некоторые в правительстве у нас считают, что тратить деньги (да и в Национальном банке так думают) на какие-то фермы – это дело десятистепенной важности, и не нужно это делать. Это всё убытки. Так вот если бы этого не было, сегодня бы и сельское хозяйство отсутствовало в стране.
Молоко сегодня рентабельно и в целом, в основном, на молочно-товарных комплексах, которые модернизированы и отстроены, высочайшее качество молочного сырья, из которого мы производим шикарную продукцию, которая сегодня пользуется спросом во всем мире. Да и насытили свой рынок. И это деньги.
Надо до конца 18-го года закончить строительство и модернизацию старых молочно-товарных комплексов – там, где мы запланировали – и обеспечить их качественными кормами.
В стране вместо ферм – животноводческие комплексы. Но до сих пор не решена проблема сохранения качественных кормов. В итоге зимой объемы и качество молока снижаются. В Беларуси когда-то решили проблему сохранения картофеля и яблок, сейчас глава государства потребовал таких же прорывных решений и в строительстве сенажных траншей. Поручение Александра Лукашенко – разработать недорогой и типовой проект для хранения кормов.