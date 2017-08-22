«Инфляция в рамках гораздо ниже прогнозных»: Президент провел совещание с руководителями экономического блока страны
Новости Беларуси. Шесть из семи ключевых экономических показателей выполнены. А концу года должен быть превышен и запланированный рост реальных доходов населения. Президент провел совещание с руководителями экономического блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финансовый отчет правительства – впереди. А 22 августа во Дворце Независимости подвели социально-экономические итоги полугодия. Бюджет с профицитом, выплаты по валютным обязательствам выполнены, при этом увеличены и золотовалютные резервы страны. Но при этом на совещании Александр Лукашенко задал чиновникам ряд неудобных вопросов – рост цен, зарплат, занятость населения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как выполняются мои поручения по контролю за ценами в стране, за ценообразованием? С одной стороны, инфляция находится в рамках гораздо ниже прогнозных – и это хорошо. Однако, с другой стороны, люди жалуются, что цены откровенно пляшут по отдельным позициям. К примеру, по лекарствам, по отдельным даже хлебобулочным изделиям. Пусть немного, но колебания такие налицо.
Еще в прошлом году мы договорились, что на каждое сокращенное рабочее место должно быть создано новое высокопроизводительное. Но у нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. По крайней мере, по той информации, которой я располагаю. В чем дело?
Еще неопределеннее ситуация с закрывающимися предприятиями. Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле – сплошное очковтирательство.
Как мы выходим на запланированный уровень по отраслям и регионам? Не усугубляется ли расслоение общества по доходам? Как правительство отреагировало на мое поручение обратить особое внимание на категории работников, получающих зарплату по нижней границе, – в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, социальном обеспечении?