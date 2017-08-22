Александр Лукашенко: «Надо до конца 18-го года закончить строительство и модернизацию старых молочно-товарных комплексов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с руководителями экономического блока страны. Сегодня, 22 августа, во Дворце Независимости подвели социально-экономические итоги полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в стране – важный период для обеспечения продовольственной безопасности – уборка зерновых. Президент потребовал обойтись без инсинуаций и сарказма. Будет хлеб – будет достаток. Среди тем совещания – строительство хранилищ для кормов скота и молочно-товарных комплексов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это величайшее наше достижение, что мы в свое время вовремя схватились за эти молочно-товарные комплексы. Ну, некоторые в правительстве у нас считают, что тратить деньги (да и в Национальном банке так думают) на какие-то фермы – это дело десятистепенной важности, и не нужно это делать. Это всё убытки. Так вот если бы этого не было, сегодня бы и сельское хозяйство отсутствовало в стране.

Молоко сегодня рентабельно и в целом, в основном, на молочно-товарных комплексах, которые модернизированы и отстроены, высочайшее качество молочного сырья, из которого мы производим шикарную продукцию, которая сегодня пользуется спросом во всем мире. Да и насытили свой рынок. И это деньги.

Надо до конца 18-го года закончить строительство и модернизацию старых молочно-товарных комплексов – там, где мы запланировали – и обеспечить их качественными кормами.

Президент еще раз обратил внимание на создание новых моделей отечественных комбайнов. В Беларуси должна появиться собственная техника, лучше мировых аналогов, а на Минском моторном освоить выпуск необходимых двигателей. Сейчас отечественные конструкторы должны создать современную машину. Этот вопрос на личном контроле Президента.