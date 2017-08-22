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Ферма по разведению улиток появится в Беларуси

22 августа 2017 06:47
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Новости Беларуси. В Беларуси появится первая в стране ферма по разведению улиток. Выращиванием моллюсков будет заниматься семья из Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ферма по разведению улиток появится в Беларуси-1

Процесс непростой: улиток нужно прятать от жары, поливать водой и обеспечивать специальным питанием. Чтобы получить качественные продукты, в рацион моллюсков обязательно нужно включать витамины и минералы. Уже готовый деликатес фермеры планируют отправлять на экспорт – есть договоренность с французскими и бельгийскими ресторанами.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт

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