Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили двустороннее сотрудничество на 2016-й год

Новости Беларуси. Беларусь и Санкт-Петербург намерены восстановить товарооборот в два миллиарда долларов. Город на Неве 29 января стал площадкой для Совета делового сотрудничества. А пару часов назад завершились переговоры глав правительств Беларуси и России. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев подтвердили совместные планы и в преддверии Высшего госсовета Союзного государства – эта встреча пройдет в феврале в Минске – сверили политические и экономические часы. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ передает из северной российской столицы.

Это небольшой завод пластмасс в Санкт-Петербурге. Изготавливают здесь изделия любой формы, и тарелки и бойлеры. Рынки сбыта – Россия, СНГ. Есть заказы и из-за рубежа. С июля прошлого года на заводе работают два станка белорусского производства. Используют и для обучения, и для производства.

Петр Химич, главный инженер ОАО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»:

Аппарат себя зарекомендовал самой лучшей стороны. Можно сказать, что это рабочая лошадка. Аппарат работает беспроблемно. В любое время по любым вопросам мы чувствуем поддержку сервисной службы данного завода. Автомат очень хороший, надежный и отрабатывает, скажем так, все свои денежки, вложенные в него. Ничуть не хуже, чем австрийская и немецкая техника.

В ближайших планах закупка еще одного такого станка, куда большей мощности. ПО белорусского авторства работает без сбоев, а производитель готов учесть пожелания заказчика в адаптации модельного ряда.

Впрочем, в таких станках есть интерес и у других предприятий России, поэтому в регионе планируют создать совместное их производство. Это лишь один из примеров успешного сотрудничества.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

У нас установлена хорошая кооперация между заводами Санкт-Петербурга и БелАЗом, то есть карьерные самосвалы комплектуются силовой аппаратурой из Санкт-Петербурга. Сейчас объединение «Звезда» (Санкт-Петербург) начнет производство и поставку двигателей для карьерных самосвалов. В общем-то, эта кооперация расширяется, и мы убеждены, что в 2016 году объемы вырастут не менее чем в 1,5 раза.

Дополнительные импульсы для уже действующих проектов и новые инициативы обсуждали на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Участие в нем принял премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков. Кстати, состоялось оно уже в восьмой раз. А прошло в местном центре импортозамещения и локализации.

На выставке здесь представлены в том числе те предприятия, которые уже давно сотрудничают с белорусскими. Например, один из питерских заводов поставляет двигатели для наших карьерных самосвалов. Сейчас вместе с белорусским гигантом разрабатывают новую модель. Это отличный вариант импортозамещения. Кстати, есть перспективы у сотрудничества этого российского предприятия и с нашей железной дорогой.

Михаил Лобин, производитель легких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения (Россия):

В прошлом году мы закончили разработку нового дизельного двигателя серии М150, который имеет широкое применение, в том числе и на 90-тонном БелАЗе. И мы сегодня ведем активную работу как раз совместно с БелАЗом по адаптации этого дизельного двигателя и поставкам на эту новую машину.

По итогам заседания подписали четыре документа. В том числе номенклатуру и объемы поставок продовольственных товаров из Беларуси. Лидеры продаж – говядина, творог, молоко, сыр.

Следующее заседание Совета делового сотрудничества состоится в Минске в четвертом квартале 2016 года. Тогда и оценят результаты нынешних договоренностей. Это одна из успешных форм взаимодействия, которая действительно способствует наращиванию взаимных оборотов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Есть предложения перейти от локальных проектов, где создаются новые научные продукты, к тому, чтобы эти научно-технологические продукты в Союзном государстве получили применение в рамках создания целых комплексных систем, связанных с интеллектуальным управлением такими большими системами, как городское коммунальное хозяйство, и всего, что связано с обеспечением, и безопасностью, и движением транспорта.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

Мы действительно сегодня ставим задачу переходить от кооперации к более тесному сотрудничеству для создания инновационных высокотехнологичных продуктов, с которыми город Санкт-Петербург и Республика Беларусь могли бы выходить на внешние рынки по целому ряду направлений.

В Санкт-Петербурге уже действуют 2 сборочных производства белорусских лифтов, создано 19 торгово-проводящих сетей.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом ранее достигал двух миллиардов долларов. Повторить да и преумножить – реальная задача. Главное – в этом заинтересованы обе стороны. Первые строки белорусского экспорта в этот российский регион пока за продовольствием, но у промышленного комплекса самые серьезные намерения.

О взаимном интересе, но в больших масштабах продолжили говорить в Константиновском дворце на встрече двух премьер-министров – Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева.

У Беларуси и российских регионов прочные связи. А кроме того партнерские отношения в рамках Союзного государства и других интеграционных сообществ.

Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации:

Есть возможность сегодня вкратце обменяться информацией по текущей ситуации – и по экономике, и по крупным проектам, по тем планам, которые у нас есть и в формате Союзного государства, Евразийского экономического союза. Посмотреть на то, как развиваются связи в этом году, посмотреть на состояние торгового оборота, наметить планы на текущий год. Тем более, что целый ряд событий предстоит уже достаточно скоро.

Премьеры в формате узкого состава обсудили совместные планы на будущий год. Впрочем, наши страны связывают не только экономические интересы, но и общие вехи истории и духовные ценности. Белорусская делегация посетила Пискаревское кладбище, где возложила цветы в помаять о погибших в годы блокады Ленинграда.