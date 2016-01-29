Новости Беларуси. Банк развития Беларуси будет активнее участвовать в поддержке белорусского экспорта. Об этом заявили в Министерстве экономики, комментируя новую редакцию Директивы №3. Напомним, что в соответствии с документом, к 2020 году на рынки ЕАЭС и Евросоюза должно приходиться равное количество, по 33%, отечественного экспорта, столько же товаров и услуг должно поступить на рынки других стран, в числе которых и государства дальней дуги.

В энергетике приоритетами будут снижение импорта природного газа на 5 млрд. куб. м в год и увеличение доли собственных энергоресурсов в общем балансе страны до 16%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

В промышленном комплексе вся поддержка будет сконцентрирована только на высокоэффективных проектах, которые попадут в сокращенный перечень государственных программ. Но прежде чем попасть в госпрограмму, вся поддержка, даже в рамках программ, будет оказываться только на конкурсной основе, только через Банк развития, и только при наличии двух условий: конкурентоспособность продукции (эксперты дают соответствующее заключение) и предприятие, в результате реализации этого проекта, показывает, что затраты снижаются на 20-25%.