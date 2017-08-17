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Беларусь представит свою продукцию на Международной выставке промышленных товаров в сирийском Дамаске

17 августа 2017 11:36
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Новости Сирии. Международная выставка промышленных товаров пройдет в сирийском Дамаске 17-26 августа. Мероприятие пройдет впервые за 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь представит свою продукцию на Международной выставке промышленных товаров в сирийском Дамаске-1

Популярный некогда форум не проводили из-за войны и постоянных обстрелов. Сейчас безопасность обеспечивается благодаря зонам деэскалации. Благодаря этому на выставку должны приехать более чем 2000 участников, в том числе представители Беларуси.

На стенде нашей страны – продукция 5 производителей-экспортеров: сельскохозяйственная и городская техника, медицинское оборудование, и мебель. Всего свой инновационный потенциал в Сирии представят компании из 50 стран.

# Экономика # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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