К лидерам жатвы присоединились гродненские хлеборобы: собрано свыше 1 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. На их счету - уже более 6 миллионов тонн зерна. В лидерах по намолоту – Минская область: здесь рассчитывают на каравай весом в 2 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, как идет уборка в ряде районов столичного региона и Могилевской области, 16 августа проинспектировал Президент. Их Александр Лукашенко облетел на вертолете. Планируется, что в ближайшее время глава государства лично посетит и проконтролирует ситуацию на полях и в хозяйствах, в том числе, Витебской области.