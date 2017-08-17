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К лидерам жатвы присоединились гродненские хлеборобы: собрано свыше 1 млн тонн зерна

17 августа 2017 11:05
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Новости Беларуси. Знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. На их счету - уже более 6 миллионов тонн зерна. В лидерах по намолоту – Минская область: здесь рассчитывают на каравай весом в 2 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, как идет уборка в ряде районов столичного региона и Могилевской области, 16 августа проинспектировал Президент. Их Александр Лукашенко облетел на вертолете. Планируется, что в ближайшее время глава государства лично посетит и проконтролирует ситуацию на полях и в хозяйствах, в том числе, Витебской области.

К лидерам жатвы присоединились гродненские хлеборобы: собрано свыше 1 млн тонн зерна-1

К слову, в северном регионе к этому моменту убрана половина всех площадей. По количеству обмолоченных полей в лидерах южные – Брестская и Гомельская области. Самый весомый намолот по-прежнему остается у Минской области. Здесь рассчитывают на каравай весом в 2 миллиона тонн.

К лидерам жатвы 16 августа присоединились гродненские хлеборобы: у них в закромах также свыше миллиона тонн зерна. К слову, в этой области самая высокая урожайность.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

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