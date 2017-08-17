Новости Беларуси. Очередной знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. На их счету – уже больше 6 миллионов тонн зерна. В лидерах по намолоту по прежнему остается Минская область – здесь рассчитывают на каравай весом в 2 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.