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Анатолий Калинин: Стоимость строительства в Беларуси планируется снизить на 15%

21 декабря 2014 13:25
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Новости Беларуси. Стоимость строительства в Беларуси планируется снизить на 15%. Об этом заявил Анатолий Калинин во время выездного семинара по вопросам применения цементобетонных покрытий на придомовых территориях и паркингах столицы.

По словам заместителя премьер-министра, нестабильная ситуация на отечественном и российском валютных рынках в денежном эквиваленте отразится на работе цементных заводов и повлияет на развитие строительной отрасли.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Ситуация в экономике, безусловно, повлияет на строительный комплекс нашей страны. Затраты в строительном комплексе могут быть ниже. Правительством принято постановление, где предписано снизить стоимость строительства объектов в Республике Беларусь на 15%. Кроме того, снижение себестоимости на 10% будет касаться всего народно-хозяйственного комплекса.

По мнению специалистов, реальную экономию может дать использование цементобетонного покрытия не только при строительстве дорог, но и для обустройства парковочных мест в городе.

Экономия – почти 30%, а срок гарантии – до 25 лет. Синтез этих двух показателей позволит значительно снизить затраты на ремонт и строительство дорожного полотна.

Отечественные цементные заводы уже переходят на усиленный режим работы, ведь только на экспорт планируется поставить порядка двух миллионов тонн цемента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин:
Глава государства поставил задачу минимум 10% цемента связать со строительством дорог, оснований, площадок. Мы на сегодняшний день загружены на 80%, в сезон массового потребления у нас 100% готовности.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства # Анатолий Калинин # Государственная политика

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