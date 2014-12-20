Президент Беларуси: Даже если худший сценарий будет, мы за полгода стабилизируемся

Колебания на российском финансовом рынке уже несколько недель беспокоили и беспокоят не только россиян. Наши люди тоже встревожились по старой памяти. Правительство не спешило уравновешивать белорусский рубль с российским. Но к концу минувшей недели стало понятно: валютный ажиотаж, чрезмерный спрос на доллар и евро повысит стоимость этих денежных единиц, а значит ослабит белорусский рубль.

И действительно, курс в обменниках пополз вверх и значительно превысил официальные цифры Нацбанка. А главный финансовый орган страны, спасая ситуацию, ввел налог на покупку валюты – так называемый временный 30-процентный сбор. Понятно, что после этого значительную часть долларов и евро из личных кубышек будут перемалывать валютчики - это такая издержка обычная, но ажиотаж скорее всего удастся погасить. И вместо того, чтобы обращать в валюту, белорусские рубли предложено размещать на депозитных счетах под 50 процентов годовых – это еще одна новая опция Нацбанка. Алексей Адашкин – обо всем по порядку.

Совещания во Дворце Независимости по вопросам экономики ближе к концу года стали регулярными. На неделе президент провел обстоятельный разговор с руководством Правительства, Национального банка и губернаторами. Основная тема – это продажи. Менеджеры предприятий и специалисты министерств – в поисках новых рынков. Задача расширять географию поставок стоит и перед дипломатами.

Александр Лукашенко:

Самый главный вопрос – это работа экономики. У нас нет никаких проблем с работой предприятий. Они могут выпустить неплохую продукцию по приемлемым ценам. Вопрос в продаже за пределы страны этой продукции. Продадим больше продукции – больше валюты будет. Экспорт – вопрос № 1.

На фоне падения российского рубля наши экспортеры терпят убытки в России. Чтобы их минимизировать, нужно сокращать затраты на производство и избегать всяких посредников. Логично и требование белорусского президента к Правительству – вести все расчеты с Россией в долларах или евро.

Александр Лукашенко:

Я в последнее время все чаще слышу: «Ах, российский рубль обвалился, а там 40% нашего экспорта, и мы несем потери». Но что поделать – такой у нас сегодня партнер, такая ситуация в Российской Федерации и в Украине (это тоже наш партнер). Но безвыходной ситуации нет. Если где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте, как говорил классик. Другое место – это сокращение себестоимости. Пока живем на широкую ногу, жируем и думаем, что так будет и дальше. Нет, надо напрягаться и сокращать затраты.

И если там рубль обвалился, мне каждый день Русый докладывает по продовольствию, у него нет никаких проблем с потребителями в России по оплате в рублях. Обвалился рубль до 70 за доллар – он говорит, что мы такую цену и закладываем, работаем по предоплате. Правильно, так и должно быть. Другого не дано.

Более того, ему поставлена задача торговать не за рубли российские, а за доллары, как мы платим за энергоресурсы Российской Федерации. Не в рублях, а в долларах.

Ослабление российского рубля создает серьезную напряженность для рубля белорусского. По мнению президента, отечественному Нацбанку не стоит следовать примеру соседей.

Александр Лукашенко:

Наша позиция остается прежней, я имею в виду властей. Мы не собираемся бежать за Россией. Это категорически запрещается, потому что российский рынок – непонятно, что там: кто что хочет и что там будет. Свидетельство тому – укрепление российского рубля буквально вчера. Волатильность российского рынка, колебание не поддается никакому осмыслению. Поэтому те, кто вас толкает на то, что вы девальвируете валюту и так далее, – это неприемлемо. У нас есть обязательства перед государством, перед населением. Мы этих обязательств должны придерживаться, что, как мне докладывают Правительство и Национальный банк, делается.

Поэтому подчеркиваю: стабильность на валютном рынке – это обязанность банковской системы во главе с Национальным банком и Правительства Республики Беларусь. Все остальное, как я раньше говорил, в руках населения. Хотите обвала – бегайте по обменникам, еще куда-то идите. Это все в руках граждан нашей страны.

Уже на следующий день об экономике разговор шел в парламенте. Заместитель премьер-министра Петр Прокопович пообщался с депутатами и сенаторами. Вице-премьер подчеркнул, что основные усилия в 2015-ом должны быть направлены на экономическую модернизацию. Петр Петрович особо отметил, что в уходящем году Правительству пришлось оперативно корректировать все программы и планы. Ведь невозможно было предвидеть события в Украине и финансовые потрясения в России.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Республика Беларусь - независимое государство и оно не может ориентироваться на те или иные решения в других странах. Мы не пойдем на то, чтобы следовать в след за Россией, за девальвацией национальной валюты. И в этом нет никакой необходимости. У нас в ближайшие дни будет принято решение по компенсации потерь нашим экспортерам от девальвации российского рубля - это снимает вопросы в экономике.

На фоне российских сводок с курсами валют рынок иностранных денег в Беларуси пришел в оживление. Чтобы события не начали развиваться по наихудшему сценарию, Нацбанк и Правительство приняли ряд решений. Был введен 30-процентный сбор при покупке валюты юридическими и физическими лицами. Деньги, полученные от этой пошлины, пойдут в бюджет.

Александр Заборовский, первый заместитель руководителя аппарата Совета министров Республики Беларусь:

И если же предпочитает экономический агент покупать валюту, то в данный период времени он объективно будет уплачивать комиссию. Это сделано для того, чтобы сделать экономически бессмысленным покупку валюты для каких-то спекуляций и для игры на валютном курсе.

Официальный курс белорусского рубля при этом особо не изменился. После валютных торгов в субботу доллар укрепился на 10 рублей, а, например, евро подешевел на 70 рублей. 30-процентная комиссия, по утверждению Нацбанка, мера временная.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

На сегодняшний день объективно (и статистика это подтверждает), что фундаментально внутренних причин для наблюдаемого роста спроса на валюту в Республике Беларусь нет. Я опираюсь сейчас на цифры об экспорте товаров и услуг, поступлении валютной выручки за экспорт товаров и услуг. Например, в сентябре - 3,6 миллиардов долларов США, октябрь - 3,6 миллиардов долларов, ноябрь - 3,6 миллиардов долларов.

Единственное, что мы на себе ощущаем сегодня, это, конечно же, те негативные процессы, которые проходят в Российской Федерации, и они, безусловно, наложили на нас тоже определенный отпечаток. Соответственно, сегодня мы видим ситуацию на внутреннем валютном рынке. И многие жалуются, что в обменных пунктах сегодня не хватает валюты. Это понятно, что сегодня Национальный банк не печатает СКВ (ни доллары, ни евро). И сейчас мы эти вопросы решаем оперативно, валюта сейчас заказана в иностранных банках. В ближайшие дни ее будет в обменных пунктах в достаточном количестве. Намного больше. И, как говорится, самолеты уже на подлете.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик «Альпари» в Минске:

Очень важно, что 30-процентный налог прописан как временная мера. Я очень надеюсь, что если в ближайшее время удастся сбить ажиотаж на валютном рынке, эта мера будет отменена как можно скорее, еще до того, как успеет возродиться серый рынок.

Для повышения выгоды хранения в национальной валюте увеличены ставки по депозитам до 50 процентов. Кроме того, в банках появились специальные вклады с высокой доходностью и защитой от изменений курсов валют.

Александр Заборовский, первый заместитель руководителя аппарата Совета министров Республики Беларусь:

Таким образом, сегодня сбережения в рубле и сохранение активов в рубле является привлекательным и гарантирует необходимую доходность. Всеми крупными банками страны будет внедрен (и уже предлагается) сберегательный вклад «Гарант» с механизмом индексации рублевых сбережений при изменении обменного курса белорусского рубля.

Владимир Артюгин, главный редактор журнала:

Методика известна: поднять ставки по депозитам, каким-то образом сбить ажиотаж, а там через некоторое время, если ситуация с внешней торговлей и в глобальной экономике как-то успокоится, то и люди тоже успокоятся. Пример России: была паника, как-то худо-бедно остановились, нефть чуть-чуть тоже приостановила - пик, ажиотаж пройден. Ну, и ставки подняли процентные. То есть это классические методы. И ими воспользовались.

Еще одна мера по стабилизации ситуации – это увеличение до 50 процентов нормы обязательной продажи валютной выручки предприятиями и компаниями. Раньше этот показатель составлял 30 процентов.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик «Альпари» в Минске:

Многие страны пользуются таким механизмом. Ранее, кстати, и в Беларуси тоже была продажа половины процентной выручки. Когда-то такая мера была в России, в Украине продают сейчас 70 процентов выручки - недавно это было 100 процентов. Увеличение этого процента обязательной продажи приведет к увеличению предложения валюты на внутреннем валютном рынке и тоже может сбить тенденцию по удорожанию валюты.

Некоторые из этих мер выглядят непопулярными, однако в Правительстве подчеркивают, что будут гибко следить за развитием ситуации и вносить изменения. Много зависит от того, как будут вести себя основные зарубежные партнеры нашей страны.

Александр Заборовский, первый заместитель руководителя аппарата Совета министров Республики Беларусь:

Задача регулятора и задача государства в такой ситуации - обеспечить очень решительную и четкую балансировку валютного рынка. И таким образом обеспечение в целом макроэкономического эффекта, который от этих мер для страны будет существенным.

Алексей Беляев, политолог:

Беларусь не пошла на резкую девальвацию собственной валюты, хотя, как отмечал Президент, многие предлагали это сделать по примеру России и Казахстана. Но мы на данный момент пытаемся сохранить стабильность белорусского рубля. В том же время, меры запретительного характера, которые приятны, они направлены на то, чтобы сохранить валюту, необходимую для нормального функционирования экономики внутри страны.

В субботу президент Беларуси подписал указ, согласно которому 30-процентный сбор при покупке валюты предприятия и банки будут уплачивать до 1 февраля 2015. Налог не нужно будет платить для приобретения валюты для расчетов за нефть, газ и электроэнергию.

При этом Президент уполномочил Правительство в случае изменения ситуации на валютном рынке менять размер ставки. Накануне Александр Лукашенко заявил журналистам, что в Беларуси достаточно сил, чтобы пройти нынешний период спокойно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ситуация непростая. И сказал людям о том, что мы не хотим, чтобы у нас обвалилась национальная валюта резко. Нам хотелось бы пройти этот период вот таким образом, спокойно. Пока у нас сил для этого хватает. Хотя я Национальному банку вчера на совещании, Правительству поручил предусмотреть ряд мер спокойного характера, которые мы можем предпринять, чтобы не сжигать излишние наши резервы. У Национального банка есть рычаги, они общеизвестны. И мы будем действовать в зависимости от обстоятельств. Вы побежали в обменники – спрос на валюту увеличился – цена валюты увеличилась. От обменников ушли или пришли, начали продавать валюту, а не покупать – значит курс будет понижен. Известные инструменты и другие. Я думаю, Национальный банк и Правительство в ближайшее время будут постоянно информировать население, субъекты хозяйствования о принимаемых мерах.

Но хочу сказать как президент: вы не переживайте. Чтобы ни случилось в нашей стране, даже если худший сценарий будет, мы все равно за полгода стабилизируемся. Благодаря той системе, которая у нас создана, в Беларуси. Жесткой системе вертикали власти, жестких требований и так далее. Я как чувствовал, принимая решение и подписывая Декрет по усилению ответственности руководителей, трудовых коллективов, по контролю за ценообразованием и так далее. Множество было принято решений. И если, не дай Бог, ситуация где-то колебнется, мы включим эти все рычаги, мгновенно включим и стабилизируемся. Если кому-то внутри и за пределами нашей страны, а создается этот ажиотаж у нас исключительно под давлением внешних обстоятельств, если вдруг произойдет, если кто-то за пределами и внутри таким образом хочет нас дестабилизировать, не получится. Мы все равно из любой ситуации выкарабкаемся, потому что мы уже не те, что были десяток, а, может, два десятка лет тому назад. Поэтому не надо ахать, охать. Надо готовиться к Новому году и Рождеству Христову.

Чтобы изменения условий покупки валюты не привели к росту цен, Правительство ввело мораторий на повышение цен на потребительские товары, а также на любое повышение тарифов на услуги естественных монополий. Минторг совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом будут проверять розничные сети и интернет-магазины на предмет переписывания ценников. К нарушителям будут приниматься меры, вплоть до закрытия торговых объектов.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Оснований для поднятия цен нет ни у кого - ни у импортеров, ни у торговых сетей. Мы эту ситуацию мониторим, наши люди работают. Вчера, сегодня, завтра будут работать. И мы будем очень жестко реагировать на любые попытки взорвать ценовую ситуацию на рынке - как на продовольственном, так и непродовольственном.